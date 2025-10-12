Governo, finale di Manovra

Il varo della manovra è atteso per martedì pomeriggio, ma prima di quell’appuntamento Giorgia Meloni e i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini dovranno dare il via libera alla versione finale del taglio dell’Irpef per il ceto medio, della nuova rottamazione e del blocco dell’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali. Tre partite che, a loro volta, dipendono anche dall’entità del contributo che le banche daranno alla legge di Bilancio: e, non a caso, anche in queste ore fervono i contatti informali tra i vertici dell’Economia e quelli dell’Abi.

A far rumore, però, alla vigilia della definizione del pacchetto di finanza pubblica per il 2026 è l’avviso ai naviganti lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dalla platea del tradizionale convegno dei Giovani industriali di Capri. Un avviso nel quale boccia esplicitamente la rimodulazione dell’Irpef e lo stop all’incremento dell’età pensionabile e dei contributi. "Con un governo stabile abbiamo l’obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni – incalza il leader degli industriali - Serve una manovra poderosa, perché abbiamo bisogno che le nostre imprese possano fare investimenti. E lo stiamo dicendo in tutti i modi. Se facciamo come l’anno scorso…".

A Capri, del resto, doveva essere presente in collegamento anche il responsabile del dicastero di Via XX Settembre, ma non si è visto. Da qui una stoccata dello stesso Orsini: "Mi auguro che Giorgetti non sia qui ora perché stanno lavorando a costruire una misura solida e che abbia una visione a lungo termine". Certo è che il presidente degli industriali non risparmia le indicazioni e le bocciature delle misure della manovra in gestazione: "Sediamoci, e pensiamo al futuro del nostro Paese. Credo che Giorgetti voglia bene al nostro Paese e che la tenuta dei conti pubblici sia importante, che ci sono degli assetti politici di cui devono tener conto tra di loro, che con 16 miliardi la coperta è corta. Ma conta puntare su ciò che genera reddito e capacità di distribuzione, e viene dalle imprese e dall’industria".

Ed è a questo punto che arriva l’affondo: "La ricchezza del Paese - attacca il leader degli industriali - non la fai con l’Irpef o con le pensioni: la fai generando lavoro e rendendo questo Paese competitivo". Vedremo nelle prossime giornate se e come sarà raccolto l’appello del numero uno dell’associazione di Viale dell’Astronomia. Al momento, nel governo sembrano tutti d’accordo sul taglio delle tasse per il ceto medio. Ma resta da definire se la sforbiciata di due punti della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33 si limiterà allo scaglione 28mila-50mila euro o se alla fine si estenderà fino a 60mila come chiede Forza Italia. C’è poi da capire come ridimensionare la nuova rottamazione fortemente voluta dalla Lega: su 8 o 9 anni, con un versamento minimo di 50 euro per accelerare la sanatoria sulle piccole cifre. E sempre la Lega è intenzionata a bloccare l’innalzamento automatico di tre mesi dal 2027 dei requisiti previdenziali. Ma al massimo ci saranno gli spazi per ipotesi limitate: blocco dell’aumento solo per lavoratori "usurati" e precoci o per chi ha già compiuto 64 anni nel 2027. Oppure incremento di un solo mese nel 2027 e uno o due nel 2028.

Di certo, in queste ore, dalla premier ai vicepremier al ministro dell’Economia l’attenzione è rivolta al dialogo con lo stato maggiore dell’Abi per cercare e trovare una soluzione concordata sul contributo che le banche e le assicurazioni dovranno garantire alla manovra. Come sottolineano più fonti c’è una volontà comune di arrivare a misure condivise per evitare contraccolpi al comparto e dunque all’economia italiana e ai mercati finanziari. L’Abi intende ripartire dalla misura concordata l’anno scorso, il differimento delle Dta (Deferred Tax Assets, attività per imposte anticipate in termini tecnici), che potrebbe subire un nuovo slittamento dando liquidità extra ai conti pubblici seppure temporanea.