Google taglia, ma trova 226 milioni per il ceo

Tagli da una parte, mega bonus per il ceo dall’altra, secondo le ultime indiscrezioni su Alphabet, la casa madre di Google. Secondo la Cnbc, Google ha sospeso la costruzione di un enorme campus a San Jose, nella Silicon Valley, per contenere i costi. Da inizio anno ha annunciato il taglio di circa 12 mila posti di lavoro nel mondo, per il difficile contesto economico.

Contemporaneamente, secondo Bloomberg, la holding riconoscerà al suo ceo Sundar Pichai un maxi compenso da 226 milioni di dollari per il 2022, di cui un premio in azioni triennale pari a 218 milioni. Nel 2021, riporta l’agenzia Bloomberg, Pichai aveva ricevuto un compenso di 6,3 milioni e nessun riconoscimento in titoli. Nel 2019 aveva incassato invece 281 milioni, incluso un pacchetto di azioni simile a quello accordatogli ora.

Alphabet ha riportato entrate e profitti inferiori alle attese negli ultimi tre mesi 2022. Il colosso di Internet pubblicherà i suoi nuovi dati trimestrali la prossima settimana.