Google acquista l’azienda di sicurezza cloud Wiz per 32 miliardi di dollari

New York, 18 marzo 2025 – Google ha annunciato di aver siglato un accordo per l'acquisto di Wiz, società di sicurezza cloud, per la cifra record di "32 miliardi di dollari". L'acquizione,l la più grande della storia del colosso di Mountain View, ha l'obiettivo di potenziare il business della sicurezza informatica, un settore dove i suoi concorrenti Amazon Web Services e Microsoft Azure detengono attualmente quote di mercato maggiori. L'operazione avverrà "interamente in contanti" e si prevede che sarà finalizzata nel 2026, dopo che avrà ottenuto le approvazioni regolatorie.

Cos’è Wiz

L'intesa arriva dopo il clamoroso rifiuto dell'offerta da 23 miliardi di dollari già avanzata a luglio 2024 da Alphabet, la società Usa che controlla Google, temendo soprattutto ostacoli antitrust a causa dell’inasprimento delle autorità mondiali circa le concentrazioni monopolistiche. Fondata quattro anni fa da da Assaf Rappaport, Wiz ha sviluppato una piattaforma (descritta come semplice da utilizzare) "in grado di connettersi a tutti i principali ambienti cloud e di sviluppo per prevenire incidenti informatici". Già scelta da grandi aziende, startup, enti pubblici e governi, Wiz vanta un fatturato annuale di 700 milioni di dollari. Una delle sue caratteristiche principali è l'approccio ‘agentless’, cioè ha eliminato la necessità di installare software aggiuntivo sui sistemi monitorati muovendosi invece più agilmente e rapidamente tramite API.

L’acquisizione da parte di Google

L'azienda con sede a New York entrerà a far parte di Google Cloud con l'obiettivo di "accelerare due tendenze chiave nell'era dell'intelligenza artificiale: il potenziamento della sicurezza informatica e la crescita dell'approccio multicloud". L'integrazione tra Google Cloud e Wiz – viene spiegato – punta a "migliorare la progettazione, la gestione e l'automazione della sicurezza, supportare i team con strumenti automatizzati, ridurre i costi per i clienti e aumentare la protezione contro le minacce emergenti legate all'intelligenza artificiale".

Secondo Tech Crunch, l’accordo prevede che Wiz mantenga un alto grado di indipendenza operativa. Comunque i prodotti Wiz "continueranno a essere compatibili con Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud e saranno disponibili attraverso il Google Cloud Marketplace e una rete di partner". Dunque i clienti esistenti potranno continuare a utilizzare i servizi di Wiz indipendentemente dalla piattaforma cloud prescelta.