Gomme estive, quando scatta l’obbligo. Scadenze del cambio pneumatici e multe

Roma, 2 aprile 2025 - La primavera è arrivata e come ogni anno costringe gli automobilisti alla consueta sostituzione delle gomme invernali con quelle estive. Il periodo di riferimento per effettuare la procedura in questione si estende lungo un intervallo di tempo, della durata di un mese, che dal 15 aprile arriva fino al 15 maggio. Un lasso di tempo nel quale, tuttavia, non è tanto obbligatorio montare pneumatici estivi quanto sostituire le gomme invernali con altri pneumatici dall'indice di velocità differente, uguale o superiore rispetto al valore riportato sul libretto di circolazione. Può stare tranquillo invece chi ha le gomme 4 stagioni, che come dice il nome, sono realizzate per non essere sostituite, salvo usura naturalmente.

L'indice di velocità

C’è un codice alfabetico che indica la velocità massima che può essere raggiungibile un determinato pneumatico. Ad ogni lettera corrisponde un differente livello di velocità: se il libretto di circolazione pone come valore di riferimento un indice di velocità H, che corrisponde a 210 km/h raggiungibili dallo pneumatico, e le gomme da neve attualmente attive nella vettura sono classificate con indice Q (equivalente a 160 km/h), a quel punto l'automobilista è costretto a sostituire queste ultime entro il 15 maggio. Al contrario, se le gomme invernali attualmente attive sono di indice H o superiore possono continuare ad essere utilizzate per tutto l'anno, a patto di accettare che le loro prestazioni siano inferiori rispetto alle gomme auto estive.

Cosa succede se non si cambiano le gomme in tempo

Non prestare alcuna attenzione alle date destinate al cambio delle gomme può provocare un netto calo delle prestazioni nella propria vettura. Le gomme termiche utilizzate in inverno non sono infatti adatte all'asfalto caldo e offrono minore aderenza, oltre ad avere bisogno di uno spazio di frenata più lungo rispetto agli pneumatici estivi. Le gomme invernali in estate, inoltre, si usurano molto più rapidamente, provocando di conseguenza un aumento nei consumi fino al 10% in più. Il ritardo o la dimenticanza nella procedura del cambio gomme può tuttavia portare a spiacevoli conseguenze non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche da quello economico: chi viene beccato a guidare dopo il 15 maggio con gomme invernali o dall'indice di velocità non conforme può ricevere multe che vanno dai 430 ai 1.731 euro, oltre ad essere soggetto al ritiro della carta di circolazione. E' bene specificare che tutti i tipi di veicoli sono soggetti alle stesse regole e alle medesime tempistiche da rispettare.

Quanto costa cambiare le gomme?

Il costo del cambio gomme è spesso inserito nella fascia di prezzo che va dai 30 agli 80 euro. Una variabile nella differenza di prezzo sta nel fatto di possedere o meno un treno di pneumatici già montato direttamente sui cerchioni, in modo da ridurre le ore di lavoro del gommista e risparmiare ulteriore denaro. In questa circostanza la tariffa finale comprende esclusivamente lo stoccaggio in magazzino del treno delle nuove gomme estive.