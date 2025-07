Golden Power, il governo non molla: "È un tema di sicurezza nazionale"

Giancarlo Giorgetti non arretra di un millimetro. E il Golden Power rischia di trasformarsi in una mina diplomatica. "È legittimo che le banche facciano profitti – ha detto il ministro dell’Economia – Ma lo Stato ha un altro dovere: garantire la sicurezza nazionale. E la sicurezza economica ne è parte integrante". Il titolare del Mef ribadisce la linea del governo, proprio mentre Bruxelles formalizza i suoi rilievi sull’operazione Unicredit-Banco Bpm. La posta in gioco è alta. L’Ue accusa Roma di aver violato le norme sulla libera concorrenza e minaccia di chiedere la revoca del Dpcm che ha imposto vincoli stringenti alla fusione. Ma dal Mef filtra una certezza: la difesa del credito nazionale non è un vezzo sovranista, ma una questione di interesse strategico.

La Commissione europea contesta ogni singola clausola del decreto. Dalla richiesta di mantenere inalterato per cinque anni il rapporto tra prestiti e depositi in Italia, giudicata una restrizione alla libera circolazione dei capitali, fino alla prescrizione di abbandonare la Russia entro nove mesi, considerata un’ingerenza nei poteri della Bce. In mezzo, vincoli su project finance, investimenti in titoli italiani e persino l’obbligo per Unicredit di "supportare lo sviluppo della società".

Per Bruxelles, queste condizioni non solo violano l’articolo 21 del Regolamento Concentrazioni, ma avrebbero dovuto essere preventivamente notificate. Palazzo Chigi, invece, ha agito unilateralmente. Un’irritazione crescente, alimentata dal fatto che due tentativi di contatto della Commissione – il 17 aprile e il 22 maggio – sono rimasti senza risposta. Il Dpcm è stato varato il giorno dopo la prima telefonata mancata.

La vicepresidente esecutiva della Commissione, Teresa Ribera, ha firmato la lettera inviata il 14 luglio al governo italiano, che ora ha 20 giorni lavorativi per rispondere: la deadline è fissata al 12 agosto. Se l’Ue non si riterrà soddisfatta, potrà imporre la revoca del decreto. Una mossa senza precedenti. E dall’esito tutt’altro che scontato. Giorgetti, però, si dice "pienamente soddisfatto" della sentenza del Tar del Lazio, secondo cui la sicurezza economica rientra a pieno titolo nella nozione di sicurezza nazionale. E sarà proprio questo il pilastro giuridico su cui l’Italia costruirà la propria difesa a Bruxelles.

Nel frattempo, su un altro tavolo del risiko bancario, Bper conferma l’esito dell’offerta pubblica di scambio su Popolare Sondrio, il cui rating ieri è stato oggetto di un upgrade (da ‘Bbb’ a ‘Bbb+) da parte dell’agenzia tedesca Scope. La banca modenese annuncia che alla data di pagamento dei titoli conferiti, fissata per il 18 luglio, andrà a detenere il 58,49% dell’istituto valtellinese. Una quota che si articola nel 58,15% portato in adesione, a cui si somma lo 0,34% già detenuto da Bper.