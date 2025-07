Glovo, più soldi ai rider che consegnano con il caldo estreme: la denuncia della Cgil

Roma, 2 luglio 2025 – Pedalare sotto l’afa e il caldo opprimente delle grandi città per consegnare un pasto a domicilio. In questi giorni in cui la politica (diverse Regioni, come la Lombardia, hanno preso provvedimenti per vietare di lavorare sotto il sole in cantieri e lavoro nei campi dalle 12.30 alle 16) si interroga sulla necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori, Glovo, azienda leader nel settore del delivery, ha deciso di riconoscere un aumento a chi fa consegne sotto la canicola. Un provvedimento che sta sollevando però polemiche.

Glovo riconosce più soldi ai rider che consegnano i pasti sotto la canicola. Ma è polemica della Cgil

Glovo ha introdotto bonus economici legati alle temperature, che salgono con l'aumentare del caldo. Lo segnala la Nidil Cgil, dicendo che ai rider è arrivata una comunicazione in tal senso, che però contiene un “messaggio implicito” e cioè “rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico”. I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi. Il sindacato ha scritto a Glovo sottolineando che “nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo”.

E c’è chi si è preso la briga di fare i conti come il Fatto Quotidiano che scrive: “Il bonus varia in base alle temperature rilevate nella città di ogni rider. Ecco il tariffario.’ Per una temperatura compresa tra i 32°C e i 36°C, riceverai un bonus del 2%. Per una temperatura compresa tra i 36°C e i 40°C, riceverai un bonus del 4%. Per una temperatura superiore a 40°C, riceverai un bonus del 8%’. Percentuali che, se applicate su una consegna minima standard che si attesta attorno ai due euro e cinquanta, si traducono in cinque centesimi fino a 36 gradi, dieci centesimi fino a 40 gradi fino ad arrivare a 20 centesimi oltre il 40 gradi. Ma i soldi non arriveranno subito. La mail si chiude con una ulteriore beffa: i contributi relativi al Bonus Caldo di Luglio e Agosto saranno erogati con la fattura del 21 settembre 2025. E così i rider dovranno pure anticipare di tasca loro gli eventuali acquisti di ‘sali minerali, creme solari e acqua’ suggeriti dall’azienda”.

Infatti dalla mail inviata dall’azienda ai rider, e riportata testualmente sempre da il Fatto recita: “L’aumento delle temperature in diverse zone d’Italia ci impone di prestare particolare attenzione a chi lavora all’aperto” si legge nell’introduzione della mail. E ancora: “La tua sicurezza è la nostra priorità. Sappiamo che l’emergenza calore in corso possa comportare costi imprevisti per proteggerti. Per questo motivo, se effettuerai consegne con Glovo nei mesi di luglio e agosto, avrai diritto a un contributo economico per l’acquisto di crema solare, sali minerali e acqua”.

Ma spiccioli a parte la Cgil si schiera contro il principio: “Nessun compenso può giustificare l’esposizione al rischio estremo”.

E c’è chi chiede in Parlamento di includere anche i rider nel protocollo Caldo predisposto dal governo. “Il protocollo quadro per contenere i rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche arriva con estremo ritardo e non basta. Da quanto apprendiamo dalla stampa, peraltro, ne sarebbero esclusi i rider non dipendenti, gli altri precari e gli autonomi. Non è un caso quindi se Glovo ha introdotto dei bonus economici per i ciclofattorini che, malgrado le altissime temperature, continuano a effettuare le consegne. Si trasforma un pericolo per la salute dei lavoratori in un ricatto economico: è inaccettabile e il Governo non deve permette che ciò avvenga. Anche i rider non dipendenti siano quindi inclusi nell'accordo tra le parti sociali che sarà firmato oggi al Ministero del Lavoro. La ministra Calderone lo traduca subito in una norma di legge. Sulla sicurezza, malgrado i proclami, l'esecutivo continua a essere in ritardo. Serve varare un Piano straordinario nazionale come il M5S chiede da tempo. Le misure spot non bastano più». Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.