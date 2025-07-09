Glovo, il giudice obbliga l’azienda a trattative con i sindacati sui rischi del caldo per i rider

Milano, 9 luglio 2025 – Il tribunale di Milano ha ordinato alla Foodinho srl., la società di delivery Glovo, di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore.

È il primo provvedimento del genere deciso in Italia. Il giudice sottolinea che la società dovrà, nel documento di valutazione dei rischi, tenere conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider.

La causa è nata dal ricorso presentato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per il comparto commercio di Palermo e Trapani Riccardo Vittorio Marotta della Filcams Cgil.

Rider Glovo a Roma (foto di repertorio)

Il tribunale di Milano è competente in quanto la società ha sede nel capoluogo lombardo. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale opera, su designazione del sindacato di riferimento, quando, come in questo caso, manca un rappresentante sindacale aziendale per la sicurezza. Il ricorrente era rappresentato dall'avvocato Carlo De Marchis.

Nella sua decisione il giudice del lavoro sottolinea "l'urgenza del provvedere, in considerazione del particolare rischio climatico e ambientale e delle elevate temperature registrate a causa delle recenti ondate di calore, particolarmente impattanti in senso negativo sulla salute e sicurezza dei riders”. Inoltre, come accaduto in passato per casi individuali, il magistrato ordina alla Glovo “di mettere a disposizione dei riders adeguati dispositivi di protezione e idoneo abbigliamento protettivo, somministrando ai medesimi forme di adeguata idratazione, creme protettive e sali minerali”.

Proprio Glovo nei giorni scorsi, quelli del picco di calore nelle città italiane, era finito al centro di una polemica dopo una denuncia pubblica della Cgil. L’azienda aveva proposto un bonus caldo (un piccolo aumento) ai rider che avessero effettuato le consegne con il gran caldo, mentre il Governo stabiliva regole per evitare che gli addetti di vari settori come ad esempio quello delle costruzioni, fossero costretti a lavorare sotto il sole cocente nelle ore centrali e più calde del giorno. Un provvedimento che l’azienda stessa aveva ritirato nelle ore successive e che prevedeva: per una temperatura compresa tra i 32°C e i 36°C, un bonus del 2%. Per una temperatura compresa tra i 36°C e i 40°C, un bonus del 4%. Per una temperatura superiore a 40°C, un bonus del 8%’. Percentuali che, se applicate su una consegna minima standard che si attesta attorno ai due euro e cinquanta, si traducevano in cinque centesimi fino a 36 gradi, dieci centesimi fino a 40 gradi fino ad arrivare a 20 centesimi oltre il 40 gradi.