Gli smart glasses spingono Essilux. Profitti record a 2,35 miliardi (+3%)

Solida crescita del fatturato e margini in espansione nel 2024 per EssilorLuxottica. Sono gli smart glasses il nuovo motore della crescita (Ray-Ban Meta ha venduto 2 milioni di pezzi dal lancio, con una forte accelerazione nel 2024) mentre Nuance Audio (gli occhiali per sentire che amplificano il suono a favore di chi ha difficoltà uditive lievi) è pronto per un esordio promettente. Il gigante delle lenti e delle montature ha presentato ieri sera a Parigi i suoi conti, con ricavi 2024 a quota 26,508 miliardi, in crescita del 6% (erano 25,3 miliardi nel 2023) e un utile netto record di 2,35 miliardi, in crescita del 3% rispetto ai 2,28 miliardi dell’anno precedente; il dividendo proposto, come per il 2023, è pari a 3,95 euro per azione, con opzione di dividendo in azioni. Il debito netto è a quota 10,97 miliardi.

La strategia del Gruppo rimane focalizzata sull’innovazione e il 2024 si è ancora una volta confermato un anno di crescita per due nuove categorie di prodotto sviluppate da EssilorLuxottica: le soluzioni per la gestione della miopia e gli smart glasses. Nel corso del 2024, il Gruppo ha presentato i risultati di uno studio clinico quinquennale sulle lenti Stellest, confermando così la loro efficacia nel rallentare la progressione della miopia nei bambini. In ambito smart glasses, è stata estesa la partnership con Meta Platforms, con un nuovo accordo di collaborazione di lungo periodo in base al quale le due aziende lavoreranno insieme nel prossimo decennio con l’obiettivo di sviluppare le prossime generazioni di prodotti smart eyewear.

Oltre a queste importanti iniziative di crescita, EssilorLuxottica sta aprendo un nuovo, promettente, capitolo: dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration americana e le certificazioni europee, gli occhiali Nuance Audio saranno disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti e nei principali paesi europei già nel primo trimestre del 2025.

Il 2024 è stato "un altro anno di successi straordinari, il quarto consecutivo di crescita del fatturato in linea con i nostri obiettivi, con una forte accelerazione nel quarto trimestre, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, e con utili di gruppo che raggiungono ancora una volta livelli record", hanno spiegato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica. "Guardando al futuro, stiamo entrando in una nuova fase ricca di opportunità come mai prima d’ora, che siamo pronti a cogliere anche grazie all’impegno della nostra comunità di oltre 200.000 persone nel mondo. Dal med-tech agli smart glasses fino ai brand iconici, il nostro impegno per l’innovazione è più concreto che mai e stiamo disegnando orizzonti nuovi", hanno aggiunto Milleri e du Saillant.

Nel corso del 2024, America Latina (+9,7%), Asia-Pacifico (+9,3%) ed Emea (+7,9%) sono cresciute più rapidamente del Nord America (+3,1%). EssilorLuxottica conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo al 2026 con un obiettivo compreso tra i 27 e i 28 miliardi e un utile operativo adjusted compreso tra il 19 e il 20% del fatturato.