Gli scioperi Usa spaventano. Wall Street

Bruno

Villois

Gli scioperi negli Usa per ottenere cospicui aumenti salariali, che coinvolgono vari settori tra i quali lo strategico automotive, rischiano di alimentare tensioni sociali tra imprenditoria e finanza da una parte e lavoratori dall’altra. La discesa in campo del presidente Biden la dice lunga su da che parte si colloca la politica visto l’avvicinarsi della scadenza presidenziale. A determinare il principio di scontro sociale è stata l’inflazione, che sta impoverendo il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti dell’intero occidente, ma a far innescare lo scontro sono stati i miliardari profitti realizzati dalle tre sorelle dell’auto, le quali sono a loro volta sottoposte alla pressione degli analisti che, nel caso ipotizzassero che gli aumenti limerebbero i profitti, scatenerebbero uno scivolone dei titoli e conseguente interesse dei fondi di investimento a uscire dal comparto. Siamo arrivati a un bivio molto complesso che finora ha premiato la finanza a discapito dei lavoratori. Non a caso le aziende che riducono in maniera sostanziosa gli occupati si valorizzano in borsa, perché fanno prevedere aumenti degli utili. Un protrarsi delle rivendicazioni porterebbe ad allargare ad altri settori profittevoli gli scioperi, danneggiando la tenuta dell’economia Usa e di riflesso quella mondiale. Un eventuale contagio degli scioperi in Europa azionerebbe ulteriori rallentamenti del Pil. A subirne maggiormente le conseguenze sarebbe l’Italia, visto che ormai il settore automotive è essenzialmente costituito dalla componentistica, la cui filiera è fatta di piccole imprese, già vessate nei prezzi dai committenti, tutti esteri, i quali, se costretti ad aumentare i salari, agirebbero sui fornitori per recuperare i maggiori costi a discapito dei profitti.