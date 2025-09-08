Gli scarti del latte per ottenere il calcestruzzo a impatto zero

"NEL 2011 STAVO lavorando alla risoluzione del problema dell’eccessivo consumo di acqua nel settore del calcestruzzo e delle costruzioni, dovevo trovare una soluzione che potesse sostituire l’acqua pura nel processo di miscelazione. Un giorno durante un trekking in solitaria, in un luogo impervio della costa nord-occidentale della Sardegna, mi ritrovai davanti a una scogliera a picco sul mare. Lì, inaspettatamente, scorsi un piccolo edificio diroccato, con mura ancora visibili e tracce di malta e intonaco", racconta Giangavino Muresu (a destra nella foto sopra), Ceo di Milk Brick, Milk Concrete e Milk Ceramic, startup nata in Sardegna, in grado di creare mattoni dagli scarti di lavorazione del latte. Muresu, sardo doc, è un inventore industriale e prosegue: "Mi sono chiesto come fosse stato costruire in un posto tanto impervio. Oggi servirebbe un elicottero. Mi fermai a riflettere e immaginai chi potesse aver vissuto lì: forse un pastore, con il suo gregge, che produceva formaggio per sopravvivere. E così è nata l’idea, magari quel pastore aveva usato proprio gli scarti della lavorazione casearia, per impastare la malta. Così ho iniziato a fare ricerche e mi sono messo a lavorare affinché gli scarti dell’industria casearia potessero diventare una nuova risorsa per l’edilizia, sviluppando un nuovo modello di economia circolare che permette di valorizzare l’acqua estratta dal latte di scarto per consegnarla agli Impianti produttivi di calcestruzzo".

"Nell’immaginario comune molti pensano che produciamo calcestruzzo direttamente dallo scarto del latte, ma non è così. Dal latte di scarto tramite processo depurativo si estrae acqua, che per aspetto è simile ad acqua pura, che lavoriamo e certifichiamo per essere idonea alla produzione di calcestruzzo prefabbricato e preconfezionato, eliminando al 100% lo spreco di acqua pura nel processo. Per produrre calcestruzzo non sprechiamo una goccia di acqua pura, le nostre soluzioni di impatto idrico zero eliminano l’impatto negativo dei prelievi di acqua pura dal sottosuolo e dai bacini superficiali. L’acqua è un bene per tutti ed è anche un diritto per l’essere umano, sprecarla per produrre calcestruzzo non è più etico dal momento in cui esistono nuove soluzioni innovative e circolari. Una rivoluzione circolare che parte dall’Italia per abbracciare il mondo", dice il Ceo di Milk Brick, Giangavino Muresu. La Startup ha un modello di business che delega la produzione a terzi, ovvero impianti di calcestruzzo già presenti sul mercato, offrendo il proprio servizio, il proprio know-how ed il valore dell’unicità dei brand e dei prodotti. La mission è quella di preservare le risorse idriche del Pianeta, attraverso l’economia circolare. La vision è quella di costruire un Gruppo produttivo del calcestruzzo dedicato all’impatto idrico zero.

"Grazie alle nostre soluzioni per produrre calcestruzzo non si spreca una goccia di acqua pura, l’impatto idrico zero è un nuovo cambio di paradigma industriale, nato in Italia per il Mondo", spiega Muresu. La startup innovativa è stata fondata nel novembre 2017, è specializzata nello sviluppo di soluzioni in calcestruzzo a impatto idrico zero. Il cuore dell’innovazione risiede nella valorizzazione dei reflui caseari, dai quali si estrae acqua che attraverso processo di trattamento depurativo e certificazione può essere poi utilizzata negli impianti produttivi di calcestruzzo prefabbricato e preconfezionato per sostituire al 100% lo spreco acqua pura, eliminando gli impatti negativi dovuti ai prelievi di acqua pura dal sottosuolo e dai bacini idrici superficiali. Un cambio di paradigma industriale made in Italy. In Sardegna, insomma, è nata una startup in grado di creare calcestruzzo per l’edilizia dagli scarti del latte. Per questo la società ha ricevuto riconoscimenti industriali importanti, nel 2019 è stata selezionata tra le startup vincitrici durante la finale del Premio Gaetano Marzotto a Roma, dove è stata insignita del Premio Speciale Italcementi Heidelberg Materials. Dal 2019 al 2022 in collaborazione con la Multinazionale e Calcestruzzi è stato portato a compimento il lavoro di validazione Industriale in TRL7. A luglio 2025 è stato ufficializzato l’ingresso nel mercato, validando e completando il TRL9. Si tratta delle massime certificazioni del settore.

"Stiamo proponendo una vera rivoluzione nel mondo delle costruzioni", spiega ancora Muresu. Grazie a un innovativo modello di economia circolare, infatti, la startup sarda cambia i processi produttivi del calcestruzzo eliminando completamente lo spreco di acqua pura che viene sostituita al 100% dall’acqua estratta dal latte di scarto dell’industria casearia. Essendo un nuovo modello di economia circolare, unico al mondo, negli ultimi mesi l’industria casearia ha dovuto affrontare un necessario iter autorizzativo prima di poter avviare le forniture. Questo percorso, completato con successo è stato reso possibile grazie alla stretta sinergia con le autorità provinciali e regionali, che hanno dimostrato grande disponibilità e offerto un prezioso supporto affinché tutto si potesse svolgere nei tempi più celeri. La startup ha messo in rete sia i produttori di latte, che il mondo delle costruzioni.

"Sono grato per il lavoro corale svolto da tutti i soggetti coinvolti, la validazione del modello di business in TRL9, livello massimo di validazione tecnologica, è stata una sfida imponente", spiega Muresu. Così come l’ingresso nel mercato, che apre le porte alla fase early stage e di scaleup, oltre alla Sardegna, la startup ora potrà replicare il modello di business ovunque in Italia e nel mondo. L’impianto produttivo Cermal di Alghero è il primo al mondo a produrre calcestruzzo senza sprecare una goccia di acqua pura, un primato mondiale nell’industria della prefabbricazione.