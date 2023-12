"Gli investimenti cambieranno la mobilità"

"C’è molto spazio per rimodulare e ampliare l’offerta dei trasporti con il treno": parole dell’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris. Le infrastrutture ferroviarie in Italia hanno 60-70 anni di vita, per adeguarle servono investimenti. Il piano di Fs prevede 200 miliardi in 10 anni: "Di questi, 180 vanno alle infrastrutture in senso stretto, poi il resto sono investimenti in nuovi treni, miglioramento della flotta merci e altri interventi sulle aree nostre logistiche di sviluppo di interporti ecc. Di questi 180 miliardi, 125 sono destinati a Rfi, che è la principale destinataria degli interventi del Pnrr con 25 miliardi di euro". Per il settore si tratta di una occasione unica, che non capita da tantissimi anni e che consentirà di completare tratte che velocizzeranno intere aree: dalla Napoli-Bari, al potenziamento del nodo di Firenze, al terzo valico che avvicinerà Genova a Milano.

Sul Pnrr, assicura Ferraris, "siamo in linea con gli obiettivi, sia dal punto di vista di quanto andava speso, sia dal punto di vista dell’avanzamento dei lavori e del lancio di gare necessarie per poi aggiudicarle e realizzare le opere. Bisogna correre, tempi e costi vanno rispettati". Gli interventi non riguardano anche la quota del trasporto merci, oggi è ferma al 10-11%, quota che Fs punta a raddoppiare entro 10 anni.

red. eco.