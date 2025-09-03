Gli errori più comuni dei venditori

Roma, 3 settembre 2025 – In un contesto sempre più competitivo e digitale, la capacità di vendere non riguarda più solo chi ha una job title commerciale. Vendono i consulenti, i professionisti, i manager: chiunque oggi si trovi a promuovere servizi, progetti, soluzioni. Tutti, in un modo o nell’altro, sono chiamati a raccontare, proporre, convincere. Eppure, nonostante l’importanza cruciale della vendita per la sostenibilità del business, molte imprese utilizzano ancora strumenti e approcci superati. E così aumenta il tempo speso in chiamate a persone che non rispondono, appuntamenti che non portano a nulla e proposte che “non convincono”, incidendo negativamente su motivazione e costi di professionisti ed aziende. Ma come si muovono oggi i venditori italiani? Quali criticità emergono nei momenti chiave del processo commerciale? E soprattutto, cosa chiedono le imprese per migliorare la propria efficacia in fase di vendita?

I dati del report di blackship

A rispondere a queste domande è un report di “blackship”, che offre uno spaccato sulle trasformazioni in atto. Dall’analisi emergono dati chiari: una diffusa inefficienza nelle tre fasi chiave del processo commerciale, dalla richiesta di appuntamento, alla preparazione e conduzione dell’incontro commerciale fino alla presentazione della proposta, e che mina l’efficacia di gran parte dei venditori, anche esperti.

Una carenza che, se non affrontata, rischia di compromettere l’intero ciclo di vendita e impedire il raggiungimento dei risultati. A partire dalla richiesta di appuntamento, l’83% dei professionisti utilizza messaggi generici e poco personalizzati, l’82% non ha un’identificazione precisa del proprio cliente ideale, mentre il 75% trascura la gestione del portafoglio clienti, preferendo approcci “a freddo” ormai troppo spesso spesso inefficaci.

Durante l’incontro commerciale, l’84% dei venditori non è in grado di quantificare i benefici per il cliente, l’83% non indaga il budget a disposizione e l’80% non sfrutta testimonianze o case study utili a rafforzare la propria proposta, incorrendo in forti richieste di sconto che abbattono la marginalità o perdendo, non riuscendo a differenziarsi dalla concorrenza. Inoltre, oltre il 79% si limita a presentazioni standard, poco personalizzate. La situazione non migliora al momento della presentazione dell’offerta: il 92% delle proposte non include indicazioni sui prossimi passi, l’87% omette referenze di successo e il 63% manca di una chiara analisi costi-benefici.

Le aree formative prioritarie

Accanto agli errori più ricorrenti lungo il processo di vendita, l’analisi ha evidenziato dieci aree formative considerate oggi prioritarie dai professionisti. Al primo posto, la richiesta di nuovi strumenti e metodologie per adattarsi a mercati e clienti in continua evoluzione. Seguono il bisogno di migliorare l’ingaggio e la comunicazione con i clienti, e la consapevolezza degli errori più frequenti, per rafforzare coerenza ed efficacia. Molti sentono l’urgenza di gestire meglio il proprio tempo, allocando energie e risorse in base alle priorità, e di difendere prezzo e marginalità in contesti ad alta pressione competitiva. Cresce l’interesse per tecniche più efficaci di qualificazione dei prospect, per evitare dispersioni, così come per strategie di fidelizzazione e sviluppo dei clienti esistenti. Rilevante anche il tema dell’acquisizione di nuovi clienti con approcci meno estemporanei, e della differenziazione rispetto ai competitor, sia in termini di posizionamento che di stile comunicativo. Chiude il quadro la crescente volontà di integrare l’Intelligenza Artificiale nel processo di vendita, per ottimizzare analisi, follow-up e gestione della pipeline.