Gli effetti collaterali dello shutdown: salta la pubblicazione del report sul lavoro

Il rapporto mensile sull’occupazione negli Stati Uniti non è stato pubblicato a causa della paralisi di bilancio, una situazione estremamente insolita per questo indicatore così significativo per la più grande economia mondiale. Il sito web del servizio statistico del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (Bls) non è stato aggiornato come di consueto. Un messaggio spiega la situazione come "sospensione dei servizi del governo federale".

Questo significa che la Fed volerà "alla cieca", il che rende più probabile che si attenga alle proprie proiezioni economiche di due tagli dei tassi di 25 punti base per il resto del 2025, come spiegano gli analisti. "Valutiamo la situazione di riunione in riunione e analizzeremo i dati", aveva detto il presidente Jerome Powell (in foto) ai giornalisti dopo il taglio di 25 punti base del 17 settembre, aggiungendo: "Non ci sono percorsi privi di rischio ora". Questi percorsi ora sono diventati molto più rischiosi.

Con il ritardo della pubblicazione di una grande quantità di dati economici a causa dello shutdown, la capacità della Fed di valutare accuratamente la situazione del mercato del lavoro e dell’inflazione – che era già limitata – ora sarà peggiore. E questo, a sua volta, potrebbe indurre il mercato a riconsiderare le proprie convinzioni sulle prospettive dei tassi a breve termine.