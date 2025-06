Gli anni del ’salotto buono’. Quando l’Italia sfilava da Cuccia

Il rinvio a sorpresa a settembre dell’assemblea che ieri – con molte incognite alla vigilia sul suo esito – avrebbe dovuto dare il via libera all’operazione Mediobanca-Banca Generali per creare un campione della gestione dei risparmi, lascia aperti più scenari sul futuro dell’istituto di Piazzetta Cuccia. Scenari dove si colloca la partita dell’offerta di aggregazione di Mps che dovrebbe partire – inchieste e autorizzazioni permettendo – in un’estate che si annuncia calda.

Ma comunque vada il risiko finanziario-bancario in corso in questi mesi tra Generali, Mediobanca, Mps, Unicredit e Bpm, quel che è certo è che la Mediobanca contesa di oggi è ben diversa da quella creata e guidata da Enrico Cuccia e poi da Vincenzo Maranghi. Con un pedone, la banca senese risorta dopo il rischio-crac dal salvataggio statale, che vorrebbe dare scacco a quella che dal dopoguerra è stata la regina della finanza. E in contrasto il progetto con il quale l’ad di Mediobanca Alberto Nagel voleva e vuole evitare di essere preda scambiando azioni con il Leone di Trieste per acquisire Banca Generali. E, come aveva spiegato Nagel presentando i risultati dei primi nove mesi chiusi con utili in crescita del 5% a quasi un miliardo, completare il percorso di trasformazione del gruppo Mediobanca. Il suo obiettivo è il wealth management e la possibilità di gestire oltre 210 miliardi di masse della clientela.

Un ruolo però con caratteristiche ben diverse da quella che era la Mediobanca di Cuccia di cui, a 25 anni dalla scomparsa, torna a parlare uno dei suoi più grandi conoscitori, Giorgio La Malfa. Che proprio ieri ha presentato a Roma la riedizione, con nuovi documenti, del suo fortunato saggio Cuccia e il segreto di Mediobanca. Libro nel quale La Malfa parte dalla nascita di Mediobanca, concepita nel 1944 da Raffaele Mattioli e dallo stesso Cuccia come istituto per il credito a medio termine necessario alla ricostruzione del Dopoguerra.

E con Cuccia diventa il salotto buono della finanza, difensore dell’indipendenza dalla politica e pur, non scevra di critiche, custode dei patrimoni e delle aziende delle grandi famiglie italiane. Con la regia energica e silenziosa di Cuccia, Mediobanca è stata al centro dei principali riassetti industriali italiani dalla Fiat alla Montedison passando per le Generali e gli istituti un tempo pubblici poi diventati i colossi privati Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Via Filodrammatici era il posto dove le azioni si pesavano e non si contavano solamente e si festeggiò il successo della più grande opa del secolo scorso, quella di Olivetti contro Telecom lanciata nel febbraio del 1999 con la consulenza proprio di Mediobanca che negli anni ’90 aveva curato le grandi privatizzazioni per conto dello stato a partire dall’Enel e disegnato il salvataggio del gruppo Ferruzzi. Il lungo assedio al salotto buono milanese è iniziato da molto tempo, pezzo dopo pezzo. Contemporaneamente a quello mosso sul suo gioiello più prezioso, le Generali.

Ma già dagli anni Ottanta l’istituto aveva cominciato ad abdicare al suo vecchio ruolo, a partire dalle frizioni tra Cuccia e l’Iri di Romano Prodi, passando prima con Vincenzo Maranghi e poi con la gestione Nagel-Pagliaro ad essere invece la prima private e investment bank italiana senza trascurare credito al consumo (Compass) e retail (Che Banca!).