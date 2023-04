Chi è Giuseppina Di Foggia, la donna che Giorgia Meloni vuole alla guida di Terna

Si chiama Giuseppina Di Foggia e potrebbe essere la prima amministratrice delegata di una grande società pubblica quotata. Il suo nome, infatti, circola da settimane per la guida di Terna, monopolista italiano della rete di elettrica controllato dal Tesoro tramite Cdp Reti (29,8%).

Giuseppina Di Foggia Cavaliere del Lavoro 2020-2021

Prenderebbe il posto di Stefano Donnarumma, che passerebbe alla guida di Enel. E se la sua nomina andrà in porto, come fortemente voluto dalla presidente del Consiglio, sarà la prima donna a guidare una partecipata pubblica quotata in Borsa.

Il suo lavoro oggi

Attualmente, Di Foggia ricopre la posizione di amministratrice delegata e presidente di Nokia Italia e Country Manager per Italia e Malta con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business, le operazioni con i clienti e l’esecuzione della strategia in entrambi i Paesi.

Il suo curriculum

Ma dietro al suo nome si profila un lungo curriculum, che vanta ulteriori esperienze degne di nota. Nata a Roma il 16 luglio 1969, dopo la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica all’Università di Roma La Sapienza e l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere, ha conseguito negli Stati Uniti il master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute e ha frequentato corsi di specializzazione e di General management alla Bocconi di Milano e alla Luiss Business School di Roma.

La carriera

La sua carriera prende il via nel 1998, quando ricopre il ruolo di direttore tecnico in Lucent Technologies, azienda divenuta dal 2006 Alcatel-Lucent e dal 2016 Nokia. Dopo la responsabilità della Ricerca e Sviluppo in ambito radiomobile e rete intelligente, assume il ruolo di Direttore Progetti per poi ricoprire nel corso degli anni altri ruoli direttivi in tutti i settori della azienda. Ma non solo. La manager romana è membro Consiglio di amministrazione della Luiss Business School e del Consiglio di amministrazione di Cefriel ed è inoltre membro dell’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria. Della Di Foggia è nota anche una grande sensibilità riguardo i temi dei giovani e del lavoro, tanto da promuove e supportare diversi programmi con focus speciale su alfabetizzazione digitale e avvicinamento delle studentesse alle materie stem. Allo stesso tempo, ulteriori risultati costellano la carriera della cinquantatreenne: nel 2021, infatti, è stata nominata cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così come è stata selezionata dalla rivista Forbes Italia tra le 100 personalità femminili accumunate da leadership e creatività che si sono contraddistinte per impegno, tenacia e competenza. È stata infine premiata ai Ceo Italian Awards 2021 come migliore Ceo dell’anno nella categoria Tlc.