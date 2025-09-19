Giù il diaframma del tunnel dei rercord

Quello che sta nascendo al Brennero sarà il tunnel dei record: con i suoi 64 chilometri sarà la galleria ferroviaria più lunga del mondo e abbatterà i tempi di percorrenza tra Italia e Austria. Ieri, 1.400 metri sotto la roccia, è stato abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo, con appena 6 centimetri di scarto tra la canna sud e quella nord. Un’opera realizzata con il contributo di We build.

"Questo è un progetto monumentale. Compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, è una giornata storica, per Italia, Austria e l’intera Europa", ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la cerimonia al confine italo-austriaco. "La galleria sarà uno snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio scandinavo-mediterraneo", ha aggiunto sottolineando che "questa operazione permetterà per la prima volta di collegare con un tunnel sotterraneo Italia e Austria, due nazioni già profondamente unite da storia e geografia".

Matteo Salvini ha evidenziato che "nel 2032 il primo treno dovrebbe unire velocemente l’Italia all’Austria, nel 2032 transiterà il primo treno veloce fra Torino e Lione e nel 2032 passerà il primo treno anche fra Calabria e Sicilia"."Stiamo costruendo un nuovo Paese: le ferrovie, le strade, l’Alta velocità, l’acqua: è un Paese che sta cambiando, ci vuole un po’ di tempo", ha detto Pietro Salini, ad di Webuild.

Red. Eco.