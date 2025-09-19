Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
EconomiaGiù il diaframma del tunnel dei rercord
19 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Giù il diaframma del tunnel dei rercord

Giù il diaframma del tunnel dei rercord

Quello che sta nascendo al Brennero sarà il tunnel dei record: con i suoi 64 chilometri sarà la galleria ferroviaria...

Giorgia Meloni alla cerimonia

Giorgia Meloni alla cerimonia

Quello che sta nascendo al Brennero sarà il tunnel dei record: con i suoi 64 chilometri sarà la galleria ferroviaria più lunga del mondo e abbatterà i tempi di percorrenza tra Italia e Austria. Ieri, 1.400 metri sotto la roccia, è stato abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo, con appena 6 centimetri di scarto tra la canna sud e quella nord. Un’opera realizzata con il contributo di We build.

"Questo è un progetto monumentale. Compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, è una giornata storica, per Italia, Austria e l’intera Europa", ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la cerimonia al confine italo-austriaco. "La galleria sarà uno snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio scandinavo-mediterraneo", ha aggiunto sottolineando che "questa operazione permetterà per la prima volta di collegare con un tunnel sotterraneo Italia e Austria, due nazioni già profondamente unite da storia e geografia".

Matteo Salvini ha evidenziato che "nel 2032 il primo treno dovrebbe unire velocemente l’Italia all’Austria, nel 2032 transiterà il primo treno veloce fra Torino e Lione e nel 2032 passerà il primo treno anche fra Calabria e Sicilia"."Stiamo costruendo un nuovo Paese: le ferrovie, le strade, l’Alta velocità, l’acqua: è un Paese che sta cambiando, ci vuole un po’ di tempo", ha detto Pietro Salini, ad di Webuild.

Red. Eco.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata