I precari ieri e oggi? Culicchia: "Svantaggiati rispetto ai loro genitori. Devono ribellarsi"

Roma, 12 luglio 2023 – Quasi la metà dei giovani in Italia vive in condizioni di deprivazione. Lo dice l’Istat e la parola ci inchioda. Giuseppe Culicchia, ex libraio, figlio di un barbiere siciliano e di un’operaia piemontese, con ‘Tutti giù per terra’ ha scritto la ballata anni ’90 del precariato. Ma ora, dice, le cose sono peggiorate.

Una scena del film "Tutti già per terra" tratta dal libro di Culicchia

Analogie? A lei la parola deprivazione cosa fa venire in mente?

"Fame, il romanzo di Knut Hamsun pubblicato nel 1890. È la storia di un ventenne che possiamo tranquillamente definire deprivato, vittima di una società che affina le sue torture e lo fa oscillare fra atroci depressioni e morbose euforie. I suoi coetanei di oggi in fondo non hanno inventato niente".

Diciamo che la situazione si è perfezionata ed è diventata collettiva, insostenibile. Nel 2022 quasi 5 milioni di ragazzi fra i 18 e 34 anni hanno mostrato almeno un sintomo di deprivazione inteso come mancato raggiungimento di qualcosa: istruzione, lavoro, salute. Anche salute mentale. Un bel fallimento.

"Certo non imputabile a loro. Ma è un fallimento dal fondo del quale non accennano a dare segnali di vita. È la prima generazione seriamente svantaggiata rispetto a quelle che l’hanno preceduta, e questo imporrebbe un fastidio da condividere con vivacità. Invece niente. Mi lasciano perplesso la fatica e la svogliatezza di scendere in piazza per una questione sacra come il diritto al lavoro. Si battono per le famiglie arcobaleno, giustissimo, ma poi accettano supinamente di sottomettersi al precariato".

I più fortunati vanno all’estero. Tutti gli altri restano ad affliggersi a casa di mamma e papà.

"Ma non può continuare a lungo. La pensione del nonno non durerà in eterno, sulla casa di proprietà nessuna certezza. Per chi ha 30 anni oggi, saranno dolori".

Anche Walter, il protagonista di ‘Tutti giù per terra’, non se la passava bene. Deluso dall’università, dall’inserimento nel mondo del lavoro, senza appigli. Era il 1994, una versione precoce del precariato. Quel male di vivere non è passato.

"Forse era già scritto. In ‘Tutti giù per terra’ ho ripreso un graffito che stava davanti all’università di Torino dagli anni ’70. Diceva: pagherete caro, pagherete tutto. E qualcuno aveva aggiunto in calce: sì, con l’American Express di platino. C’era già allora la lucida consapevolezza che le cose non sarebbero andate per il verso giusto".

Per colpa di chi?

"La responsabilità è della politica. Della sinistra o presunta tale che in Inghilterra ha abbracciato il New Labour di Tony Blair: si prefiggeva la protezione dei lavoratori ma di fatto ha accettato il libero mercato contagiando a cascata anche la sinistra italiana. Nel 1997 con il primo governo Prodi il pacchetto Treu ha introdotto il precariato e oggi eccoci qua. Deprivato è poco per un neolaureato con master che si vede proporre stage da 600 euro al mese a Milano e accetta".

Si metta nei suoi panni, che altro può fare?

"Dico solo che anziché limitarsi a battersi per i bagni inclusivi potrebbe protestare per qualcos’altro, per esempio organizzare un bel Pride sul lavoro. Lottare per un contratto che non sia la legalizzazione del cottimo. Se negli anni ’70 qualcuno fosse uscito con la formula dei contratti a chiamata qualche problema di ordine pubblico ci sarebbe stato. Oggi il massimo della creatività politica è proporre uno stadio per il frisbee come hanno fatto le sardine. Auguri".

Un sonno lungo ormai trent’anni.

"Ricorda il titolo dell’autobiografia di Gassman, Un grande avvenire dietro alle spalle? È successo questo. Sparita la fiducia nel futuro, nelle sorti magnifiche e progressive. Di qui il malessere, la violenza, la rabbia figlia della frustrazione. Pasolini aveva predetto con lucidità a cosa avrebbe portato la trasformazione antropologica dell’Italia da paese agricolo a paese del bengodi consumistico ed edonista. Omologazione culturale, comportamenti uniformi, indolenza".