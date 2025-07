Indagine sui Neet: scoraggiati, non studiano e non lavorano

Roma, 16 luglio 2025 – Nasce Dedalo, l’Osservatorio permanente sul fenomeno NEET ("Not in Education, Employment, or Training", ovvero "Non in istruzione, lavoro o formazione". In italiano, si traduce spesso come "giovani che non studiano e non lavorano"). Il progetto, unico nel suo genere, è stato presentato da Fondazione Gi Group qualche giorno fa, insieme con uno studio che ha analizzato a una profondità senza precedenti il fenomeno in Italia, facendo emergere specificità finora inedite della condizione giovanile. Uno studio originale e inedito che mette in rilievo come le responsabilità familiari gravino sulle donne NEET 10 volte più degli uomini (20,6% vs 2,4%), come i NEET scoraggiati (11,2%) siano uno tra gli aspetti più critici, anche perché la maggioranza (9,5%) teme che non riuscirà a trovare lavoro. E come il picco di chi non lavora da oltre un anno (17,4) e degli scoraggiati (12,2%) tra i NEET si collochi nella fascia 20-24 anni.

L’Osservatorio permanente sui NEET in Italia

Il progetto accende un faro continuativo e sistemico per studiare e comprendere le cause profonde dell’allontanamento dei giovani dai percorsi scolastici, formativi e dal mondo del lavoro, mappare e far conoscere le progettualità attivate nei territori e stimolare iniziative di contrasto e prevenzione. Dedalo è realizzato da Fondazione Gi Group in partnership con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, in collaborazione con ZeroNeet - il programma di contrasto al fenomeno dei Neet promosso da Fondazione Cariplo - e Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto si pone come punto di riferimento per l’intera società - istituzioni, terzo settore, scuole, università, aziende e famiglie - offrendo uno spazio condiviso, che, attraverso un portale interattivo dedicato - fondazione.gigroup.it/dedalo - mette a disposizione un patrimonio di risorse unico, composto da database nazionali e regionali sui NEET, analisi approfondite, interpretazione e sintesi di dati, e una raccolta di buone pratiche per affrontare il fenomeno. La presentazione del Laboratorio è stata anche l’occasione per presentare la prima edizione dello studio sviluppato nell’ambito di Dedalo che, attraverso un approccio multidimensionale - supportato dal contributo scientifico di alcuni tra i maggiori esperti di politiche del lavoro e demografia in Italia e dalle elaborazioni di ODM Consulting – apre la strada a nuove prospettive per comprendere e affrontare il fenomeno NEET nel nostro Paese.

Highlights dallo studio

Lo studio introduce una metodologia di classificazione dei NEET che, a partire dalla classificazione Eurofound – tra gli standard di riferimento internazionali - ed elaborando l’indagine Istat “Forza di Lavoro”, offre una lettura del fenomeno a una profondità senza precedenti, permettendo di comprendere specificità inedite e di cogliere, a un livello di dettaglio superiore alle tradizionali analisi, l’eterogeneità e la complessità di questa condizione dei giovani.

“Non troverò lavoro”: NEET scoraggiati uno degli aspetti più critici del fenomeno

Su un totale di 2.078.705 di NEET italiani nel 2024, la condizione prevalente è la disoccupazione di lungo periodo, ovvero superiore a un anno (14%), seguita dai motivi famigliari legati all’essere casalinga, volere più tempo per la famiglia o aspettare un figlio (13,1%), e da chi è in attesa di risposte da ricerche di lavoro passate (12,4%). Elevata anche la quota di chi è NEET per motivi di vera e propria cura famigliare che, su un totale di 11,8%, per il 9,4% sono il risultato di una scelta e per il 2,4% sono invece legati all’indisponibilità di servizi o al loro costo eccessivo. Una delle componenti più critiche del fenomeno è quella degli scoraggiati (11,2%): tra questi, la fetta prevalente (9,5%) pensa di non riuscire a trovare un lavoro in generale e un ulteriore 1,7% di non riuscire a trovare un lavoro adeguato alle proprie esigenze.

Il gap delle responsabilità famigliari

Da una prospettiva di genere, tra la popolazione femminile prevale chi è NEET per responsabilità famigliari (20,6% vs appena 2,4% dei maschi) e per responsabilità di cura “scelte” (15,8% vs 0,4%) mentre tra i maschi sono più numerosi i disoccupati di lungo periodo (19% vs 10,5%) e chi è in attesa di risposte da esiti di ricerche passate (15,8% vs 9,9%). Per quanto riguarda gli scoraggiati, l’analisi evidenzia una prevalenza della componente maschile (13,6%) su quella femminile (9,5%).

Il volto dei NEET cambia anche con l’età

Anche l’età rappresenta un fattore di differenziazione. Se fra i 15-19 anni prevale la categoria dei NEET in transizione (20,3%), nella fascia 20-24 anni sono invece più numerosi i disoccupati di lungo periodo (17,4%), chi è in attesa di risposte (16,8%) e gli scoraggiati, che hanno in questo gruppo il loro valore più alto (12,2%). Nella fascia 25-29 prevalgono invece i disoccupati di lungo periodo (14,5%), mentre restano su valori alti anche gli scoraggiati (10,9%). Rilevante osservare come la quota di chi è NEET per responsabilità famigliari aumenti con l’aumentare dell’età fino a raggiungere il picco del 20,5% nella fascia dei giovani adulti (30-34 anni).