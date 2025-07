Giovani e lavoro, cosa chiedono e che prospettive hanno. La ricerca

Milano, 22 luglio 2025 - I giovani chiedono flessibilità, inclusione e orizzonti chiari. Le imprese rispondono con aderenza immediata ai ruoli, disponibilità e operatività. In mezzo, una distanza sempre più evidente: si chiama disconnessione sistemica. A fotografarla è la XXXV Indagine “Giovani & Lavoro” di GIDP – Gruppo Italiano Direttori del Personale – presentata nei giorni scorsi a Milano nella Sala Solesin della Regione Lombardia, alla presenza dell’Assessore al Lavoro Simona Tironi. L’indagine, condotta nel primo semestre 2025 con l’Osservatorio Paolo Citterio, ha coinvolto oltre 4.500 HR manager italiani. Il dato più rilevante: il mismatch tra giovani, imprese e formazione oggi riguarda soprattutto valori, linguaggi e aspettative.

Giovani: prima la flessibilità, poi lo stipendio

Per la prima volta, nei colloqui di selezione, i candidati under 35 mettono al primo posto smart working e orari flessibili, superando retribuzione e benefit. È un segnale chiaro: il “buon lavoro” per i giovani significa autonomia ed equilibrio vita-lavoro. Ma le imprese non sono pronte: la flessibilità è solo al quarto posto tra le offerte reali, dopo salario, chiarezza sulle mansioni e possibilità di crescita interna.

Generazioni che non si parlano

Il 90% delle aziende ospita almeno tre generazioni, ma solo una su quattro ha attivato programmi di mentorship tra junior e senior. Le differenze si manifestano su linguaggi, aspettative di carriera e visione del work-life balance. “La convivenza generazionale è il vero stress test delle imprese italiane” ha commentato Marina Verderajme, Presidente di GIDP. “Dove manca il confronto, si crea frammentazione".

Recruiting in crisi: cala il peso di università e LinkedIn

Crolla l’uso dei canali tradizionali: le università passano dal 28% al 16,9%, LinkedIn dal 16% al 10,8%. Nessuna alternativa emerge con forza e il 95% delle aziende non ha innovato il processo di selezione rispetto al 2024. Per i senior, LinkedIn resta centrale (25,4%), ma il 50% delle aziende segnala scarsa preparazione tecnica.

Il talento? Oggi si misura in soft skill

Tra gli under 35, la qualità più apprezzata è il problem solving (26,2%), seguito da creatività e flessibilità. Per i senior, la leadership è in cima alla lista (32%). Solo l’1,5% delle imprese dà priorità alle competenze tecniche. Il talento, oggi, è saper agire nel cambiamento.

Formazione e imprese: connessione ancora debole

Il 26% delle aziende è costretto a formare internamente i neolaureati. Il 23% fatica a trovare diplomati tecnici pronti. Solo il 15% non segnala criticità. Il sistema educativo resta poco reattivo alle esigenze del mercato, e il costo dell’allineamento ricade sulle imprese.

Un patto generazionale per il lavoro del futuro

Secondo Verderajme, servono tre leve per rilanciare l’occupazione giovanile: «Un nuovo dialogo tra scuola e impresa, più assunzioni stabili e una cultura aziendale capace di motivare le nuove generazioni». Il futuro del lavoro passa dalla capacità di innovare insieme. E oggi, più che mai, serve visione, collaborazione e coraggio.