Mobilità sostenibile, Purcaro. “Servono città intelligenti per il futuro delle nuove generazioni”

Roma, 12 febbraio 2025 - “Oggi, in occasione della Giornata Nazionale della ‘Mobilità sostenibile e smart cities’ è importante ribadire come sostenibilità e innovazione siano due pilastri fondamentali per la trasformazione della mobilità nel nostro Paese e a livello globale. Ora, più che mai, è necessario un approccio collaborativo tra aziende, istituzioni e stakeholder per accelerare la transizione verso soluzioni di mobilità sicure, efficienti e a ridotto impatto ambientale”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia.

“Come DEKRA, specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, siamo impegnati a supportare l’evoluzione della mobilità sostenibile attraverso il nostro know-how. La transizione verso uno sviluppo urbano intelligente - ha continuato Purcaro - rappresenta non solo una necessità, ma una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della vita di milioni di cittadini. Occorre che le città del futuro siano progettate per essere inclusive, connesse e rispettose delle risorse del pianeta”.

Secondo il Presidente: “Seguendo questa visione, le sfide normative e di mercato impongono scelte strategiche, coraggiose e mirate: solo attraverso un confronto aperto e un obiettivo condiviso potremo definire un percorso chiaro verso il 2030, in linea con gli SDGs delle Nazioni Unite. Attraverso il nostro impegno e l’esperienza consolidata nella sicurezza, continueremo a supportare istituzioni, aziende e cittadini nel creare spazi urbani che siano all'altezza delle sfide globali, senza mai perdere di vista la centralità dell'essere umano. In DEKRA, siamo convinti che il progresso tecnologico debba sempre camminare di pari passo con la sostenibilità, la responsabilità sociale ed individuale delle persone. Solo così - ha concluso - potremo costruire città intelligenti in grado di garantire un futuro migliore per le generazioni di oggi e di domani”.