Giornata mondiale dell'acqua, la mappa mondiale dell'emergenza idrica

Milano, 21 marzo 2023 - E' primavera, la stagione in cui fiumi e laghi si gonfiano dell'acqua che scende dalle montagne, ma quest'anno la magia non si compie. Sulle Alpi mancano i due terzi della neve, i ghiacciai sono ridotti ai minimi termini, il Po è in secca come in piena estate e il livello dei grandi laghi del Nord Italia è talmente basso da rendere le isole raggiungibili a piedi. Le immagini che arrivano dalle campagne italiane lasciano prevedere un'estate da incubo: "Sarà peggiore di quella dell'anno scorso", dicono gli esperti. Ne abbiamo i primi sentori: il Po a Torino ha una portata inferiore del 35 per cento rispetto ai livelli già bassi del 2022; autobotti portano l’acqua potabile nei paesi montani del Cuneese e del Verbano e c’è chi lancia l’allarme "rubinetti asciutti" per 3,5 milioni di italiani. La siccità italiana è lo specchio di una carenza globale dovuta all'emergenza climatica, di cui stiamo sperimentando solo le prime conseguenze. Con l'aumento delle temperature, la situazione è destinata a peggiorare e in molte zone del mondo, dalla California all'Australia, già da tempo si contano i morti negli incendi e le persone costrette a lasciare le loro terre, ormai diventate inabitabili....