21 mar 2023

Giornata mondiale dell'acqua, la mappa mondiale dell'emergenza idrica

Oggi quasi 2 milioni di persone sono a corto di acqua da bere e in base alle stime nel 2050 saranno 4 miliardi. In Italia allarme 'rubinetti asciutti' per 3,5 milioni di italiani

