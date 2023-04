Il Giornale, Paolo Berlusconi: “Ho ceduto il 70% delle quote alla famiglia Angelucci”

Roma, 28 aprile 2023 - Paolo Berlusconi ha ceduto il 70% delle quote azionarie della società editrice del Giornale alla Finanziaria Tosinvest della famiglia Angelucci. A renderlo noto sono gli stessi Berlusconi e Angelucci: "PBF Srl e Finanziaria Tosinvest hanno sottoscritto il preliminare di acquisizione e vendita di azioni pari al 70% delle quote societarie di SEE Spa, società editrice di Il Giornale e della sua controllata Il giornale On Line Srl".

"A commento della cessione del 70% delle quote azionarie di Società Europea di Edizioni alla Finanziaria Tosinvest della Famiglia Angelucci, posso dire che si tratta di una cessione fatta ad un gruppo amico da anni con cui sono sicuro collaboreremo con grandi unità di intenti" ha dichiarato Paolo Berlusconi confermando alle agenzie la chiusura della trattativa con gli Angelucci. "A testimonianza di ciò – ha spiegato il fratello di Silvio Berlusconi- rimarrò presidente onorario de Il Giornale, che per tanti anni ha rappresentato un'autorevole voce liberale nel panorama dell'editoria nazionale".

Nella nota in cui viene ufficializzato l'accordo viene specificato che la cessione "è subordinata all'avveramento di condizioni sospensive d'uso in operazioni similari".

Il Giornale fu fondato nel 1974 a Milano da Indro Montanelli. Il quotidiano è della società editoriale SEE ed aveva come azionisti con il 71,5% Paolo Berlusconi, col 18,4% Mondadori e il restante 9,9% di Periodica Srl della famiglia Amodei, concessionaria di pubblicità de Il Giornale, ma anche de Il Tempo, di Libero, giornali di cui la famiglia Angelucci è già editore, e Il Fatto Quotidiano. La famiglia di imprenditori romani con questo acquisto riunisce sotto un'unica proprietà i maggiori quotidiani vicini al centrodestra: Antonio Angelucci è deputato da tempo per il centrodestra e dal settembre scorso rappresentante della Lega.