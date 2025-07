La premier Giorgia Meloni al congresso della Cisl: “Ripreso il dialogo con i sindacati”

Roma, 18 luglio 2025 – È il discorso dei ‘mille giorni’ di governo. E non è un caso che la premier scelga il congresso della Cisl per farlo: non è la prima volta, ma questa è quella che arriva dopo la nomina dell’ex leader del sindacato di via Po a sottosegretario nel suo esecutivo. E si vede. O, meglio, si sente, a giudicare dagli applausi significativi che la platea cislina tributa a Giorgia Meloni, come per consolidare l’asse che si è determinato tra Palazzo Chigi e la ex confederazione bianca.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al XX congresso confederale della Cisl

Un asse che si estende alla nuova segretaria Daniela Fumarola e che, nell’occasione, passa anche e soprattutto dal sì della presidente del Consiglio alla proposta di un patto sociale di responsabilità avanzata dalla neo numero uno del sindacato. Il governo, dunque, accoglie la “sfida” del patto di responsabilità tra esecutivo, parti sociali e imprese, lanciato dalla Cisl. “Oggi – avvisa Meloni – sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po’ di più, ma sono mille. Un tempo sufficiente per indicare direzione intrapresa e lavoro fatto. Ma io so che sono rigida, e so che bisogna fare di più e meglio”.

Rivendica che nei mille giorni sono stati creati in media più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, “per un totale di oltre un milione”. Altrettanto netta la sottolineatura del confronto con il sindacato: “Qualcuno ci accusa di essere sordi alle richieste del sindacato, di non sapere ascoltare i lavoratori, di ignorare e addirittura di calpestare i bisogni del Paese reale. E figuriamoci se io, che faccio politica da qualche anno, non capisco cosa muova queste critiche. Però la realtà dice qualcosa di molto diverso: è stato questo governo a riaprire le porte della Sala Verde di Palazzo Chigi, il luogo nel quale storicamente si svolgono gli incontri tra governo e parti sociali, che qualcuno prima di noi aveva scelto di tenere chiuse”.

Il punto è che restano innumerevoli i fronti critici da affrontare. In primo luogo i dazi. Una guerra commerciale con gli Usa “impatterebbe soprattutto sui lavoratori”, incalza la premier, ammettendo che le incertezze internazionali hanno “conseguenze inevitabili sull’economia reale”, ma sottolineando che nonostante un “contesto impossibile”, i dati macroeconomici, “ci restituiscono un quadro incoraggiante”.

“Tutti i nostri sforzi – puntualizza - sono rivolti a questo, chiaramente in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea, che la ha competenza su questo dossier”. Meloni promette anche strumenti per favorire il rinnovo dei contratti privati, auspica ‘a breve’ quello dei metalmeccanici, assicura di voler “semplificare la detassazione delle componenti premiali della retribuzione” e garantisce le risorse per applicare la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, nata su iniziativa proprio della Cisl. Ma arriviamo al patto. Concertazione, partecipazione e contrattazione sono le parole chiave del patto di responsabilità proposto ieri da Fumarola, ‘molto soddisfatta’ dell’apertura della presidente del Consiglio e convinta che con questo modello si debba lavorare con “urgenza” per “fissare obiettivi e azioni”. La premier ha chiarito che il patto “non potrà prescindere dalla sicurezza sul lavoro”, che “non è un costo, ma un investimento e un diritto di ogni lavoratore che dobbiamo saper proteggere”, e su cui punta “a una strategia di interventi straordinari”.

“Andremo avanti con chi ci sta”, la postilla della segretaria della Cisl, “come nel 1984” con l’accordo di San Valentino. Il superamento della scala mobile fu una delle “decisioni coraggiose e impopolari” che la premier riconosce alla storia della Cisl, rendendo omaggio all’economista che la ispirò, Ezio Tarantelli, “un martire della democrazia, come lo ha definito il presidente Mattarella”. Dall’accordo restò fuori la Cgil, mai nominata dalla premier nei 27 minuti di discorso (sul palco con un’agenda verde in tinta con la scenografia) ma implicitamente evocata con il riferimento alla “logica antagonista e massimalista per principio” che va oltre il “conflitto” per cui professa rispetto.