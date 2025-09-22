“Io, la famiglia e McDonald’s. Donna e manager? Si può fare”

Bologna, 21 settembre 2025 – Racconta Giorgia Favaro, 51 anni, veneta di Scorzè, che la prima volta in cui ha messo piede in un McDonald’s è stato a Lione. “Avevo 14 anni – ricorda – . Ho scelto un McChicken e non ho più cambiato”. Poi sono arrivate una laurea in Economia alla Ca’ Foscari e la carriera nelle multinazionali. Dal 2017 in McDonald’s Italia ha scalato le funzioni fino a diventare, nel 2024, amministratrice delegata. Favaro è stata protagonista di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn-Quotidiano Nazionale che ogni settimana racconta la vita dei manager delle grandi imprese italiane. L’ha intervistata la direttrice di Qn-Quotidiano Nazionale, Agnese Pini. Quello che segue è il racconto di quella chiacchierata. La videointervista integrale è disponibile invece qui.

Giorgia Favaro, ad McDonald’s Italia

Giorgia Favaro: lei è una delle pochissime donne oggi alla guida di una multinazionale, in Italia ma non solo. Come interpreta questo suo ruolo?

“Sono cresciuta all’interno dell’azienda, che mi ha messo nelle condizioni di poter arrivare al ruolo di amministratrice delegata. Ne sono orgogliosa, e sento sulle spalle la responsabilità di fare bene, non solo per me e per l’azienda, ma anche per il fatto che, inevitabilmente, se sei donna in un ruolo apicale diventi un punto di riferimento per le altre donne”.

La nostra generazione non ha avuto molti riferimenti femminili a cui guardare. Lei a chi si è ispirata?

“Il mio primo capo, quando lavoravo a Bruxelles, era una donna che, ai tempi, aveva appena avuto il terzo figlio e non per questo aveva rinunciato alla sua carriera. Guardando a lei ho capito che era possibile farlo. Riuscire a farsi una famiglia e avere al contempo un lavoro soddisfacente”.

Pensare ‘è possibile farlo’ è una frase potente. Ma cos’è che rende possibile fare le cose, secondo lei?

“Una forte determinazione, chiarezza su quello che si vuole diventare, e poi il crearsi le condizioni per crescere: essere nell’ambiente giusto, circondarsi di persone che ci consentano di vivere la nostra vita nel modo in cui vogliamo, dei buoni compagni di viaggio in famiglia o nel lavoro, che comprendano il valore e l’importanza del nostro percorso”.

A proposito di vita: com’è quella di una manager?

“Una vita normale. Mi sveglio abbastanza presto, e adesso che i miei figli sono cresciuti cerco di ritagliarmi uno spazio per me e fare un po di sport. Poi facciamo colazione insieme, e inizia la giornata di lavoro. Cerco di girare spesso per gli uffici e sono spesso in giro per l’Italia nei nostri ristoranti”.

Lei mangiava al McDonald’s prima di andare a lavorarci? E ci mangia ancora?

“Ci andavo già prima, in viaggio o a volte in pausa pranzo. Il mio panino preferito era il McChicken e lo è tuttora. Adesso ci vado per intessere relazioni con i nostri imprenditori e valutare quella che è la qualità del prodotto che abbiamo, e del servizio”.

È stato difficile confrontarsi con un Paese che ha delle peculiarità culinarie molto forti molto radicate come l’Italia?

“Quella di essere sempre molto vicini ai territori in cui operiamo è una nostra caratteristica. In tutto il mondo ci sono dei prodotti sempre uguali, il Big Mac è uno di questi, ma poi si fa estrema attenzione alle esigenze e ai gusti locali. Un discorso che è anche organizzativo, perché una filiera efficiente non può che essere corta. In Italia abbiamo iniziato con il Parmigiano Reggiano, poi sono arrivati i prodotti Dop e Igp: la cipolla di Tropea, l’aceto di Modena l’Asiago, il peperone di Senise…”.

Così sono cambiati i panini. E negli anni la clientela, invece, come è cambiata?

“Siamo un marchio estremamente popolare. Da noi entrano tutti, ed è una cosa di cui sono particolarmente orgogliosa. Rappresentiamo un momento speciale per i bambini che ci vengono con la famiglia. Il passaggio successivo è venire da soli, la prima volta che si ha una paghetta. Siamo un luogo di aggregazione per gli adolescenti ma la mattina, con i McCafè, siamo diventati anche un ritrovo per anziani e di sera, grazie agli orari lunghi, accogliamo chi lavora di notte. Nel tempo abbiamo allargato la clientela ma il trait d’union resta l’essere un posto in cui è possibile mangiare bene, in modo pratico e a prezzi contenuti”.

Parliamo di futuro: c’è un piano per passare entro il 2027 a 900 ristoranti. Ma ci sono ancora zone in cui McDonald’s in Italia non c’è?

“Oggi siamo in tutte le province italiane. Ci sono però alcune aree, ad esempio al sud, in cui l’offerta di ristorazione in generale è meno presente. Per questo c’è una grande opportunità di crescita. Generalmente siamo i primi, e attorno a noi cresce il resto dell’offerta commerciale. Ma l’investimento che faremo nei prossimi tre anni, oltre che le nuove aperture riguarda l’ammodernamento dell’esistente, con nuovi arredi, maggiore attenzione all’impatto ambientale, ai consumi e con sempre più tecnologia”.

Quando McDonald’s era appena arrivato in Italia, la paura è che facesse concorrenza sleale alla ristorazione locale, al chilometro zero. E’ ancora così?

“Potrei dirle che a mio parere non è mai stato così. Ogni volta che viene aperto un nuovo ristorante ci sono alle spalle degli imprenditori locali, che hanno delle relazioni molto forti con il territorio e hanno rapporti con la comunità. Il livello di indotto che portiamo è significativo e facilmente misurabile”.

L’impatto è anche sui posti di lavoro: nel 2024 McDonald’s ha avuto 3000 nuovi assunti. Che tipo di persone cercate?

“Ci rivolgiamo principalmente ai giovani. Però la verità è che puoi entrare da McDonald’s senza essere formato in un’area particolare, perché il livello di formazione che forniamo è imponente”.

Sul prezzo avete sempre battuto molto: mangiare da McDonald’s costa poco e mai come nei tempi in cui viviamo, questo è un discorso che fa presa.

“Siamo sempre stati un posto molto accessibile per tutti, in particolare in questi anni in cui il potere d’acquisto è sotto pressione. Siamo un posto per famiglie. Lo abbiamo ribadito introducendo un menù sotto i 5 euro, in modo da garantire un pasto a un prezzo accessibile ai più. È importante essere fedeli al proprio posizionamento”.

C’è mai stato un momento nella sua carriera in cui ha pensato che non ce l’avrebbe fatta?

“Ho avuto un’esperienza in Ucraina come direttore marketing in un’altra azienda. Ero lì con la famiglia e i bambini piccoli. Il 20 febbraio 2014 c’è stata la presa della Crimea, poi è arrivata la guerra in Donbass ed è iniziata a mancare la nostra libertà. Facevo un lavoro che mi piaceva molto, ma ho scelto di rientrare. Ho fatto la cosa giusta per la mia famiglia”.

Ha usato tante volte la parola scelta. Per un manager è la cosa più frequente. Qual è il suo rapporto con la scelta?

“Decidere di decidere è sempre la cosa migliore, anche se non si hanno tutti i dati a disposizione. Credo però sia importante sapersi circondare dalle persone giuste, una squadra di cui ci si può fidare. In quel caso non è poi così difficile scegliere”