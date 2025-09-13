Giorgetti: taglio Irpef “complicato”, ma c’è un piano per la rottamazione delle cartelle

Roma, 13 settembre 2025 – Dagli scenari economici e fiscali immaginati ai fatti il passo è stato più lungo del previsto per il ministero dell’Economia, complice l'incertezza internazionale. È in sostanza il messaggio lanciato da Giancarlo Giorgetti, intervenuto durante un incontro della campagna elettorale della Lega Valle d'Aosta in vista delle Regionali del prossimo 28 settembre. “Quella che Salvini chiama la rottamazione delle cartelle" e la riduzione delle aliquote fiscali al ceto medio costituiscono un “quadro su cui c'era una sicurezza”, e che “lo dico con grande franchezza, si è complicato un po' con tutte le vicende che a livello internazionale sono divampate e che non dipendono dal governo”, ha spiegato il ministro.

Il piano per “chiudere i conti del passato”

Giorgetti anticipa i piani del governo Meloni per “chiudere i conti del passato”. “Noi abbiamo 20 milioni di italiani che hanno cartelle esattoriali scadute in mano, per due di esse è sostanzialmente impossibile farvi fronte se non pregiudicando l'attività normale, l'attività commerciale, l'attività economica attuale. Quindi quello su cui stiamo lavorando, che intendiamo portare in legge di bilancio è una, chiamiamola, così, 'chiusura delle relazioni su base pluriennale' di tutta questa enorme massa di crediti fiscali, di debiti fiscali che è lì da tanto tempo e che in qualche modo da un lato per gli interessati è una specie di pietra al collo, e per lo Stato è un qualcosa, noi lo chiamiamo magazzino fiscale, che non si smobilizza mai e che non dà nessun tipo di entrata”.

Il nodo della riduzione delle aliquote fiscali

L’altro nodo per il titolare del dicastero dell’Economia è la riduzione delle aliquote fiscali. "Dall'altro lato – prosegue Giorgetti – ovviamente l'obiettivo è di ridurre ulteriormente le aliquote fiscali, ma questa volta alzando un po’ l'asticella, e quindi andando a toccare quello che viene definito ceto medio, che in questi anni è quello un po’ che, non dico che è scomparso, ma che è rimasto compresso tra quelli che, beati loro, guadagnano tanto, e quelli che, diciamo così, sono sulle classi di reddito più basse. Tutto questo quadro su cui c'era una sicurezza, lo dico con grande franchezza, si è complicato un po’ con tutte le vicende che a livello internazionale sono divampate e che non dipendono dal governo”. E qui il ministro ha spiegato come l'ondata di inflazione degli ultimi anni sia in realtà indirettamente “inflazione da prezzi di energia e quindi in diretta correlazione per quello che è accaduto in Ucraina: recuperare gas o altre fonti energetiche avrà un prezzo molto più alto”. Mentre in modo diretto, spiega Giorgetti, “l'aiuto finanziario (all’Ucraina, ndr) è un aiuto finanziario che ciascun paese in qualche modo dovrà sostenere”.