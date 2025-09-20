“Il tesoretto da spendere non c’è”. Giorgetti frena anche sul taglio dell’Irpef

Roma, 20 settembre 2025 – L’Italia incassa la promozione dei suoi conti pubblici da parte dell’Agenzia di rating Fitch e già intravede la possibilità di abbassare in anticipo (già nel 2025) il deficit di bilancio sotto la soglia critica del 3% del Pil, quella prevista dal Patto di stabilità e di crescita. Questo spianerebbe la strada a una conclusione anticipata anche della procedura per deficit eccessivo della Ue. “Una opportunità storica, da cogliere”, l’ha definita il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che poi ha frenato sull’ipotesi di aumenti generalizzati della spesa. “Il tesoretto da spendere non c'è”, ha avvertito il ministro.

“Possiamo fare le cose che se lo spread fosse rimasto a 250 punti base non avremmo potuto fare” rassicura Giorgetti, sottolineando infine che “tutta questa disciplina contabile di finanza pubblica è finalizzata a ridurre il carico fiscale agli italiani, non aumentare la spesa a destra e manca. Il timone lo so manovrare. E la rotta ce l'ho precisa”, ha rivendicato il ministro.

Capitolo a parte il taglio delle tasse, più volte richiesto anche dal vicepremier Matteo Salvini e sul quale Giorgetti è deciso a tenere la strada della cautela e del rigore. “Com’è noto il bilancio è fatto di entrate e uscite, in un quadro complessivo in cui io ho degli obiettivi, il governo ha degli obiettivi. Ho anche però la responsabilità difficile, come dimostra il rating di Fitch, di tenere il sentiero della sicurezza. E quindi queste cose si faranno in un sentiero di sicurezza. È il lavoro che faremo nelle prossime settimane”. Intanto il giudizio di Fitch “naturalmente ci aiuta” rimarca il ministro.

Ieri l'agenzia ha rivisto in meglio il rating, la sua valutazione di affidabilità creditizia sull'Italia a BBB+, a riflesso della resilienza dell'economia, dell'andamento migliore del previsto dei conti e "del contenimento delle spese”, come si legge nella nota che comunica la decisione. E le aspettative del ministro italiano sulla procedura Ue hanno trovato subito sponda nelle parole del Commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis. “Diamo il benvenuto a questa ambizione. Ovviamente se questo si verificherà, se l'Italia porta il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per deficit eccessivo può essere abrogata – ha affermato a margine dell'Ecofin –. In ogni caso faremo questa valutazione al ciclo di primavera”.