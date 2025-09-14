Giorgetti frena sul taglio dell’Irpef: "Il quadro si è un po’ complicato"

Frenata improvvisa sul taglio dell’Irpef e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, spegne l’entusiasmo della maggioranza e lancia un avvertimento che ha l’effetto di una doccia fredda: "Quello su cui c’era sicurezza – dice – si è complicato un po’ con tutte le vicende che, a livello internazionale, sono divampate e che non dipendono dal governo". Il cima alle preoccupazioni di Giorgetti ci sono gli effetti della guerra in Ucraina. "Diretti e indiretti – spiega – Diretti perché c’è chi chiede di aumentare il sostegno finanziario a Kiev, che inevitabilmente peserà sui bilanci nazionali. Indiretti perché l’ondata di inflazione che abbiamo vissuto deriva dai prezzi dell’energia, schizzati verso l’alto proprio a causa del conflitto".

L’incertezza internazionale rischia dunque di minare i due pilastri della prossima legge di bilancio: la chiusura delle vecchie cartelle esattoriali e la riduzione delle aliquote fiscali per il ceto medio. Si tratta di misure che fino a poche settimane fa erano considerate centrali, soprattutto dopo che Matteo Salvini aveva definito la rottamazione "la priorità della Lega". Ma ora la partita si complica.

"Abbiamo 20 milioni di italiani con cartelle scadute – ricorda Giorgetti –. Per molti di loro è impossibile pagare senza compromettere la propria attività economica". L’obiettivo è alleggerire una massa di debiti fiscali che, per lo Stato, resta un “magazzino” immobile e improduttivo.

Sul fronte Irpef, l’ipotesi più accreditata era un taglio di due punti della seconda aliquota per i redditi fino a 60mila euro, come chiede Forza Italia. Ma anche questa opzione rischia di saltare, insieme alla detassazione delle tredicesime e dei premi di produttività. La premier Giorgia Meloni, però, ribadisce che il ceto medio resta la stella polare dell’esecutivo: "Non abbiamo aumentato le tasse, le abbiamo abbassate, e vogliamo proseguire in questa direzione con la prossima legge di bilancio". In parallelo, per le fasce più deboli, resta plausibile la proroga della social card “Dedicata a te” anche per il 2026.

Il nodo principale resta quello delle risorse. Giorgetti chiarisce che solo dopo il 22 settembre, quando l’Istat diffonderà i conti economici nazionali, sarà possibile definire il quadro preciso. Questi numeri confluiranno nel nuovo Documento programmatico di finanza pubblica, atteso entro il 2 ottobre. La Lega punta comunque a una maxi pace fiscale, con Salvini pronto a incontrare i vertici bancari per reperire risorse superiori al miliardo. Ma il viceministro Maurizio Leo avverte: se rateizzazione ci sarà, sarà limitata.