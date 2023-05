Giorgetti e il rating Fitch: promossi dai mercati

I mercati si fidano dell’Italia, come dimostra il giudizio di Fitch che alza anche le stime sul Pil all’1,2% nel 2023. Per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la conferma del rating da parte dell’agenzia americana incoraggia a proseguire il lavoro "serio, responsabile e discreto che sta facendo il governo, e che quindi ispira fiducia nei partner, nei mercati. Significa che il governo può continuare la politica che ha fatto fino ad oggi creando spazi fiscali per aiutare le famiglie", nonostante la situazione economica globale. Il G7 dei ministri finanziari in Giappone sancisce che l’economia finora ha tenuto di fronte alle molteplici crisi, ma sulle prospettive globali c’è "un’accresciuta incertezza". Al termine dei tre giorni di riunioni che hanno gettato le basi per il G7 dei capi di Stato la prossima settimana ad Hiroshima, i ministri finanziari ribadiscono il "fermo sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario". Le sette potenze mondiali restano "vigili" di fronte ai rischi, e pronte ad adattare le politiche macro "in un contesto di accresciuta incertezza".

Anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, al termine dei lavori, mette in guardia dalla grande instabilità. E raccomanda "di essere attenti" a dare giudizi in questa fase delicata perché "c’è un livello di incertezza molto alto" a causa della "guerra ancora non conclusa", della crisi energetica che per ora è rientrata ma resta un’incognita, e della tensione con la Cina. Inoltre, per Visco "i rischi dell’economia reale cominciano ad essere sentiti e le banche sono più caute" sia in Europa che in Italia. Una condizione che comprime il credito più di quanto non stia già facendo la stretta sui tassi. In questo contesto, si può dire che la "dimensione" dei rialzi decisi dalla Banca centrale europea si sia ridotta, ma la "direzione" continua ad essere quella di contenere l’aumento dell’inflazione. Il che significa che sui tassi la Bce valuterà in base ai dati disponibili.

red. eco.