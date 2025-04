Giorgetti: "Bollette? Abbiamo fatto il possibile"

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti risponde alle critiche di Confindustria sul decreto bollette: è stato condiviso "anche con loro. Si è fatto quello che era possibile. Le critiche ex post ci stanno, le accettiamo. In tanti criticano, pochi ringraziano ma il governo fa quello che è giusto per i cittadini e le imprese", puntualizza da Washington, a margine del lavori del Fondo Monetario Internazionale.

Un’occasione anche per confrontarsi son le agenzie di rating internazionali: gli incontri "sono andati dati molto bene – spiega Giorgetti – nel senso che tre anni fa dovevamo dimostrare qualcosa, adesso l’abbiamo dimostrato tanto è vero che le domande sulla sostenibilità del nostro debito non vengono più neanche fatte". Il ministro dell’Economia sottolinea anche che "molti si chiedevano della capacità del nuovo governo di riuscire a rifinanziare tutto il debito in scadenza. Come vedete nelle aste dei Btp questo non è più un problema per il governo italiano".

Giorgetti ha parlato di uno degli argomenti al centro delle polemiche: il golden power (appena esercitato sull’ops UniCredit- Banco Bpm). Sul golden power, ha ricordato, "c’è una legge approvata nel 2022 dal governo Draghi, che io ho votato e che prevede che il governo debba valutare l’interesse nazionale, che non sono le competenze della Bce o della Dg competition. è l’interesse nazionale". Qui, negli Stati Uniti, "ho capito che l’interesse nazionale risponde ad un concetto abbastanza virile anche in materia economica. In Italia abbiamo un concetto di interesse nazionale un po’ più lasco. Io li invidio gli americani".

red. eco.