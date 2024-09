Gioielli, ecco le nuove tendenze. A Vicenzaoro c’è il lusso in vetrina

Vicenzaoro September, il salone b2b internazionale dell’oreficeria, gioielleria e orologeria internazionale di Italian Exhibition Group, si aprirà venerdì 6 settembre per chiudersi martedì 10. Il quartiere fieristico di Vicenza diventerà per cinque giorni la più grande boutique di gioielli al mondo. Protagonista è la filiera dei preziosi che va dai top brand dell’alta gioielleria e dai diamanti alle gemme, i metalli preziosi, perle, coralli, i semilavorati, sino al packaging e l’orologeria contemporanea.

"Sold out già da mesi – dichiara il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti –, anche questa edizione di Vicenzaoro conferma la leadership del nostro salone della gioielleria, oreficeria e orologeria in Europa: 1.200 brand espositori, il 40 per cento dei quali provenienti da 35 Paesi, con in testa Turchia, Cina, Hong Kong, Germania, Thailandia, Belgio. A Vicenza i buyer esteri trovano il made in Italy, i mercati italiano e internazionale trovano un’intera filiera, che nel 2023 ha realizzato ricavi per 725 miliardi di euro a livello globale. Con un investimento in totale autofinanziamento di 60 milioni di euro, Ieg sta trasformando il quartiere fieristico di Vicenza con nuovi spazi più funzionali al business, che si completeranno prima del settembre del 2026. È la nostra risposta ai settant’anni di storia di fiere orafe vicentine e alla domanda di futuro per questo settore in cui l’Italia eccelle".

"Vicenzaoro – prosegue l’ad di Ieg Corrado Peraboni –, con la sua identità di ‘boutique show’, è uno degli asset che permettono a Ieg di essere un player fieristico globale. Le due edizioni annuali di Vicenzaoro, infatti, sono tappe essenziali della nostra ‘Jewellery Agenda’ che comprende, oltre a Oroarezzo in Italia, ‘Jewellery, Gem and Techology In Dubai’, in partnership con un organizzatore globale di eventi fieristici come Informa Markets, la cui terza edizione si terrà dal 12 al 14 novembre. E poi il SIJE, ‘Singapore International Jewellery Expo’, della nostra controllata Ieg Asia Pte. Ltd. Due eventi all’estero che danno forza alla filiera italiana su scala internazionale".

"Ieg – spiega Matteo Farsura, global exhibition manager Ieg –, in partnership con Ice Agenzia e Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ospita una selezione di buyer esteri di alto profilo per i mercati di riferimento del made in Italy".

Infine, fino a domenica 8, con entrata gratuita, VO’Clock Privé, per il pubblico di appassionati e collezionisti.