Gioco d’azzardo, multa a Meta per la pubblicità

Non è eclatante come altre multe e sanzioni, nell’ordine di centinaia di milioni di euro, pagate in tutto il mondo negli ultimi anni, ma è comunque uno stop e un campanello d’allarme: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato Meta per 5.850.000 euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, così come previsto dal Decreto Dignità. Il procedimento, avviato a seguito di numerose segnalazioni pervenute all’Autorità, ha accertato la presenza di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, su 18 profili/account (5 su Instagram e 13 su Facebook), nonché di 32 contenuti sponsorizzati (quindi a pagamento, su entrambi i social media) che promuovevano gioco e scommesse online con vincite in denaro.

Come già deliberato da Agcom recentemente nei confronti di Google e Twitch, Meta è stata ritenuta responsabile, in quanto titolare dei mezzi di diffusione, ossia le piattaforme social per i 32 contenuti sponsorizzati. In particolare, è emerso come Meta non si sia limitata ad ospitare (con modalità puramente tecniche, passive ed automatiche) i contenuti caricati dagli utenti: fornendo un vero e proprio servizio pubblicitario, per questo secondo Agcom era in condizione di conoscere l’illiceità del contenuto.

"Bene, ottima notizia – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori –. Il divieto della pubblicità del gioco d’azzardo è chiarissimo nella normativa italiana" .

red.eco.