Usa, 7,5 milioni di giocattoli Baby Shark richiamati per rischio di lacerazioni o tagli. Venduti anche in Italia

Circa 7,5 milioni di giocattoli da bagno Baby Shark dell’azienda Zuru sono stati richiamati negli Stati Uniti a causa di rischio di “lacerazioni o tagli” per i bambini.

Bambini feriti

E’ quanto emerge da una nota pubblicata giovedì dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (Cpsc) americana, che sottolinea che sono noti 12 casi di bambini che si sono feriti cadendo o sedendosi sul giocattolo. Le autorità e l’azienda stessa hanno chiesto ai consumatori di “smettere immediatamente” di usare i prodotti in questione.

I modelli richiamati: venduti anche in Italia

I modelli richiamati, in particolare, sono Robo Alive Junior Baby Shark Sing & Swim e Mini Baby Shark Swimming e sono disponibili (prevalentemente online) anche in Italia, ma in un periodo sono stati venduti anche nei supermercati Aldi.

Finora il Ministero della Salute italiano non ha emesso nessun avviso per quanto riguarda questi giocattoli.

Ritiro volontario

L’azienda Zuru ha affermato in un comunicato stampa che il richiamo è stato volontario. “Sebbene i prodotti abbiano superato tutti i test di sicurezza richiesti, compresi quelli della Cpsc, abbiamo ricevuto un basso numero di reclami relativi a bambini che sono scivolati e caduti sulla pinna di plastica superiore”, si legge nella nota. Il produttore ha aggiunto, inoltre, che nonostante non sappiano di casi simili per quanto riguarda la versione mini, anch’essa è stata richiamata “per eccesso di cautela”.

Rimborsi

Secondo la Cpsc, dei 12 bambini feriti 9 avevano bisogno di suture o altre cure mediche. Negli Usa i due modelli sono stati in vendita dal 2019 al 2023 in numerosi supermercati e punti vendita, tra cui anche Walmart, Cvs, Dollar Store, Target e Walgreens. L’azienda ha assicurato i consumatori che riceveranno un rimborso completo per ogni giocattolo richiamato.