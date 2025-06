Gift card, a chi convengono e perché: i segreti di un mercato miliardario

Roma, 27 giugno 2025 – Quella che un tempo era considerata una semplice soluzione per i regali dell'ultimo minuto, la gift card, si è trasformata in un ottimo strumento finanziario, alimentando un'industria multimiliardaria e consolidando il suo status di risorsa strategica fondamentale per il retail moderno. Sia le gift card fisiche che quelle digitali continuano a mostrare una crescita robusta, riflettendo un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori e fungendo da potente leva di marketing per le aziende, in particolar modo negli Stati Uniti.

Giro d’affari delle gift card nel mondo

Secondo un recente rapporto di Grand View Research, la dimensione globale del mercato delle gift card è stata valutata a 283,7 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale composto del 10,6% fino al 2030. Per il mercato statunitense in particolare, Statista ha riportato che il valore totale delle vendite di gift card ha raggiunto circa 175 miliardi di dollari nel 2023, con proiezioni che indicano un continuo aumento fino a superare i 200 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Il rapporto “Gift Card State of the Union” di Blackhawk Network del 2024 ha evidenziato che le carte regalo digitali rappresentano ora una quota sostanziale del mercato, con oltre il 45% dei consumatori che hanno acquistato un'e-gift card nell'ultimo anno. La comodità, la consegna immediata e la sostenibilità delle opzioni digitali hanno trovato un forte riscontro tra i consumatori moderni, accelerandone l'adozione, specialmente dopo il passaggio al digitale favorito dalla pandemia.

Il fenomeno dell’upspend

I dati della banca d’affari Fis (Fidelity National Information Services) mostrano costantemente che i destinatari delle gift card spesso spendono più del valore nominale della carta. In media, i consumatori spendono il 20-40% in più rispetto al valore della loro gift card, un fenomeno noto come “upspend”. Questa spesa aggiuntiva aumenta significativamente il valore medio delle transazioni e introduce nuovi clienti all'intera offerta di prodotti o servizi di un rivenditore. Inoltre, il fenomeno del “breakage”, ovvero i saldi delle gift card non riscattati, continua a contribuire alla redditività aziendale, sebbene sotto crescente controllo normativo. Sebbene le stime varino, i rapporti del settore di consulenti come Mercator Advisory Group suggeriscono che circa l'1% al 3% del valore delle gift card viene annualmente non riscattato negli Stati Uniti. Anche se questa percentuale sembra piccola, su un mercato del valore di centinaia di miliardi, si traduce in centinaia di milioni di dollari per gli emittenti.

Gli altri usi delle gift card

Le aziende stanno utilizzando le gift card per il recupero dei clienti, come incentivi per sondaggi e come parte di programmi di riconoscimento dei dipendenti. La versatilità delle gift card le rende una scelta preferita per i regali aziendali, un segmento che ha anch'esso visto una notevole espansione. Guardando al futuro, il mercato delle gift card è pronto per ulteriori innovazioni. Le tendenze emergenti includono l'integrazione delle gift card con i portafogli mobili, l'uso della tecnologia blockchain per una maggiore sicurezza e tracciabilità e l'espansione in nuove tipologie di gift card basate su esperienze (ad esempio, per viaggi, intrattenimento o servizi). Poiché le preferenze dei consumatori continuano a evolversi verso soluzioni di gifting personalizzate e convenienti, l'evoluzione dinamica del mercato delle gift card ne sottolinea l'importanza duratura come componente fondamentale dell'economia retail.

La situazione in Italia

Il volume d'affari delle gift card in Italia nel 2025 è stimato a 8,47 miliardi di dollari, con una crescita annuale del 7%. Il mercato italiano delle gift card e delle carte incentivi è in forte crescita, con un'analisi dettagliata che include preferenze dei consumatori e tendenze chiave, secondo un rapporto di GlobeNewswire. Secondo il report Consumer Outlook 2024 di NielsenIQ, oltre il 70% dei consumatori cerca brand che rendano l’esperienza d’acquisto più semplice, e in tal senso le gift card rappresentano una risposta molto pratica. Rispetto ai regali tradizionali delle aziende come penne, taccuini e zaini, sempre più aziende stanno dando la possibilità ai propri dipendenti e non solo di ricevere gift card con cui è possibile acquistare sia nei negozi fisici che online. La gift card diventa così una nuova forma di riconoscimento: non legata al valore economico, ma alla libertà che rappresenta. Può essere infatti spesa dove e quando si vuole, e il tempo a disposizione per utilizzarla è normalmente 12 mesi.