Giancarlo Giorgetti al Meeting di Rimini 2025: l’incontro in diretta. “Fondi previdenza complementare investano più in Italia”

Rimini, 23 agosto 2025 – Tra i protagonisti dell’edizione 2025 del Meeting di Rimini c’è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato a tracciare le priorità del MEF in una fase cruciale per il Paese: dalla sostenibilità del sistema previdenziale alla difesa del tessuto industriale, fino all’innovazione sociale che guarda alle nuove generazioni. Accanto al dibattito, anche l’Inps porta al Meeting un segnale concreto di attenzione ai giovani con il lancio di “Inps per i giovani”, uno spazio fisico e digitale dedicato agli under 35.

"Sarebbe importante che anche questi fondi di previdenza complementare finanziati con i contributi dei lavoratori guardassero più al sistema Italia che all'estero, in quelli che sono investimenti infrastrutturali di lungo periodo che danno un rendimento sicuro, non speculativo", ha detto Giorgetti. "Se facciamo sistema non semplicemente come Stato come istituzioni e anche Terzo settore, questo paese ha delle energie ancora inespresse che potranno ancora migliorare", ha aggiunto.

Il Meeting come spazio di dialogo istituzionale

Il Meeting non è soltanto un’agenda di incontri culturali, ma anche una vetrina in cui la politica economica misura la propria capacità di rispondere alle sfide del presente. In questo quadro, la presenza di Giancarlo Giorgetti assume un rilievo particolare: non un intervento rituale, ma l’occasione per chiarire la linea del Ministero dell’Economia su crescita, welfare e rapporti con l’Europa. La sua partecipazione si colloca in un momento in cui i temi della competitività, della transizione energetica e dei rapporti commerciali internazionali sono al centro del dibattito pubblico, rendendo la voce del MEF decisiva per orientare scelte e alleanze.