Già 15mila ordini per la Grande Panda

Il brand Fiat scommette sulla Grande Panda e sul ritorno nel segmento B, quello in cui in passato ha dominato con la Uno e la Punto. "Fiat è un brand con tanti anni di storia, siamo qui da 125 anni per restare. In America Latina e Middle East stiamo andando bene, ma dobbiamo tornare a sorridere anche in Europa", dice il responsabile del marchio Olivier Francois durante il media drive internazionale al Lingotto per presentare il nuovo modello progettato nel Centro Stile Fiat di Torino e prodotto – da febbraio nella versione elettrica, da marzo in quella ibrida – in Serbia nello stabilimento di Kragujevac. In Italia sarà in vendita da marzo.

Alla Pinacoteca Agnelli è presente anche il capo Europa di Stellantis Jean-Philippe Imparato. "Per entrambe le motorizzazioni gli ordini della Grande Panda saranno aperti da oggi in tutti i mercati europei, a eccezione del Regno Unito e dei Paesi con guida a destra dove arriveranno nel prossimo trimestre. C’è già stata una preapertura degli ordini in Francia, Belgio, Germania e Olanda per la versione elettrica e abbiamo già raccolto da ottobre 15.000 ordini" spiega Gaetano Thorel, responsabile Fiat e Abarth Europa.

Un segnale positivo arriva anche per Mirafiori. Stellantis ha rilevato la proprietà della joint venture creata nel 2018 con la belga Punch Powertrain, specializzata nella produzione di trasmissioni per auto. Questa collaborazione riguarda gli stabilimenti di Metz in Francia e di Mirafiori, dove vengono prodotti i cambi ibridi eDct.

Alberto Levi