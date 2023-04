Come si fa a gestire bene il bilancio familiare? La guida

Programmare bene entrate e uscite per la famiglia e controllare regolarmente i budget domestici rappresentano degli step fondamentali per definire bene spese, risparmi e investimenti. Il bilancio familiare è un vero e proprio prospetto (da riportare per lo più in tabelle e file Excel) dove andare a registrare i conti domestici, aggiornandolo progressivamente in base ai vari cambiamenti che intercorrono.

Bisogna trovare un equilibrio

In realtà ogni giorno prendiamo delle decisioni sul denaro a nostra disposizione, solo che non sempre siamo consapevoli di entità, conseguenze e altri risvolti. Come viene spiegato nella guida di Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, organo di controllo del mercato finanziario italiano) c’è l’esigenza di destinare soldi a bisogni e desideri e c’è anche quella di conservare o far aumentare quello che riusciamo a mettere da parte per il futuro.

Cosa vuol dire pianificare il bilancio?

Pianificare bene il bilancio familiare significa innanzitutto andare ad analizzare la situazione relativa a finanze e patrimonio a livello familiare. Per citare e parafrasare una celebre massima di Warren Buffett, noto imprenditore e filantropo americano, "chi è capace di programmare bene il bilancio familiare è colui che spende ciò che resta dopo aver risparmiato e messo da parte".

Gestire il budget in tre mosse

Riepilogando, i tre passaggi fondamentali dunque per gestire con efficacia le proprie risorse e raggiungere obiettivi di consumo e risparmio (dandosi dei tempi precisi) sono: - registrazione di entrate e uscite settimanali e mensili; - monitorare periodicamente la situazione; - pianificare le successive entrate e uscite e capire quanto investire e su cosa farlo.

Consigli per fare e aggiornare il bilancio familiare

Ecco ulteriori suggerimenti più specifici per il proprio budget casalingo. - crea un registro con entrate e uscite suddiviso per tipologie e categorie, includendo tutte le possibili voci (dalla spesa al supermercato ai costi delle bollette fino ai pagamenti mensili, come mutuo e affitto, e a quelli annuali come le tasse); - aggiornare costantemente il registro delle tue uscite. Come si fa? Tieni da parte gli scontrini e le ricevute e segna ogni giorno anche le più piccole uscite; - individua un giorno fisso da dedicare in gran parte ad aggiornare elenchi e a controllare il bilancio, per avere anche una visione d’insieme; - non sottovalutare le minime spese quotidiane, come il caffè al bar o il pacchetto di sigarette. Anzi, è proprio da questo genere di uscite che dovresti partire per prendere la mano con i conti e le modifiche del budget, almeno per tutto il primo anno di gestione del registro. Così per il successivo avrai già un ordine di grandezza di cui tenere conto per le uscite giornaliere e magari inizierai a risparmiare a partire da quelle. In particolare, dovresti riflettere su quelle voci di spesa che annualmente incidono per più dell’1% del totale.

Strumenti utili

Se temi di sbagliare e non sai da dove partire per il tuo registro di conti domestici, in Rete ci sono diversi strumenti gratuiti da utilizzare, come quello attendibile e disponibile sul sito della Consob. Su quel genere di calcolatori potrai annotare: - spese aggregate in base alla tipologia (per la casa, per le assicurazioni, per alimentari e vestiti, per operazioni finanziarie, per trasporto, tempo libero, figli e nipoti), multe e sanzioni, tributi, tasse; - entrate che derivano dai redditi (lavoro, pensione ecc., propri e degli altri membri che contribuiscono al sostentamento del nucleo familiare), rendite immobiliari (affitti ecc.), rendite finanziarie (bot, obbligazioni, ecc.), ma anche rimborsi eventuali, regali in moneta, somme e beni ereditati.

Dovrai procedere dapprima a compilare tutti i campi. Poi il software relativo andrà a calcolare la differenza tra quanto entra nelle tue tasche e quanto esce dal tuo salvadanaio. In base al risultato, valuta quanto riesci a mettere da parte e cerca di capire se quel che rimane è effettivamente in linea con gli obiettivi che vuoi raggiungere nell’ambito del risparmio.