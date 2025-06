Gestione di immobili residenziali. Odevo sbarca sul mercato italiano

MILANOOdevo, uno dei principali gruppi globali di gestione immobiliare residenziale, prosegue la propria espansione internazionale entrando in quattro nuovi mercati: Italia, Spagna, Portogallo e Messico. Questo traguardo è stato raggiunto grazie all’ingresso di Odevo nel Gruppo Portik, che detiene una quota di maggioranza nell’italiana Estia Spa. L’obiettivo è accelerare la crescita nella gestione professionale e strutturata del condominio, con una forte presenza locale in paesi con modelli ancora frammentati, offrendo costantemente valore ai proprietari di casa e ai residenti.

Relativamente all’Italia, a inizio 2025 Portik aveva acquisito il 51% di Estia Spa, la principale società di amministrazione condominiale nel nostro paese, con la restante quota suddivisa tra la famiglia Garesio, i fondatori, con il 44% e la filiale italiana del Gruppo energetico E.ON con il 5%. Estia gestisce 1.600 condomini per oltre 35mila unità abitative. "Il nostro obiettivo – spiega Giuliano Garesio (foto), fondatore e ceo di Estia, confermato alla guida della società – è sviluppare la nostra leadership nella gestione dei condomini in Italia, un settore dal forte potenziale di crescita, e l’ingresso di Odevo in Portik fornisce un ulteriore sostegno al nostro piano di crescita che per il 2029 ci vede proiettati sulla gestione di circa 8mila condomini e 200mila unità abitative, attraverso crescita organica e acquisizioni per linee esterne".

Alberto Levi