Gestione condomini: Odevo entra in Italia attraverso il Gruppo Portik – Estia

Stoccolma / Madrid / Milano – 27 giugno 2025 – Odevo, uno dei principali gruppi globali di gestione immobiliare residenziale, prosegue la propria espansione internazionale entrando in quattro nuovi mercati: Italia, Spagna, Portogallo e Messico. Questo traguardo è stato raggiunto grazie all’ingresso di Odevo nel Gruppo Portik, che detiene una quota di maggioranza nell’italiana Estia Spa. L’obiettivo è accelerare la crescita nella gestione professionale e strutturata del condominio, con una forte presenza locale in paesi con modelli ancora frammentati, offrendo costantemente valore ai proprietari di casa e ai residenti.

Daniel Larsson, Ceo di Odevo, commenta: “Abbiamo sviluppato Odevo con una missione chiara: diventare la forza trainante del settore della gestione di immobili residenziali, offrendo un servizio eccellente grazie a forti e consolidate realtà locali, combinato con tecnologia all’avanguardia e un’offerta di servizi che va oltre la gestione immobiliare tradizionale. In pochi anni abbiamo dato vita a un’azienda con una reale portata globale. Raggiungere oltre 2 milioni di abitazioni ed espandere la nostra posizione di leadership da cinque a nove mercati è una tappa fondamentale per dare impulso all’intero settore su scala globale.”

Relativamente all’Italia, a inizio 2025 Portik aveva acquisito il 51% di Estia Spa, la principale società di amministrazione condominiale nel nostro paese, con la restante quota suddivisa tra la famiglia Garesio, i fondatori, con il 44% e la filiale italiana del Gruppo energetico E.ON con il 5%. Estia oggi gestisce 1.600 condomini per oltre 35 mila unità abitative e opera attraverso una rete di cento risorse e uffici tra Torino, Milano, Roma, Udine, Reggio Calabria, Palermo e Catania, offrendo servizi diversificati e professionali tra gestione e consulenza immobiliare, brokeraggio assicurativo, servizi tecnici e intermediazione finanziaria.

“Il nostro obiettivo è sviluppare la nostra leadership nella gestione dei condomini in Italia, un settore dal forte potenziale di crescita, e l’ingresso di Odevo in Portik fornisce un ulteriore sostegno al nostro piano di crescita che per il 2029 ci vede proiettati sulla gestione di circa 8 mila condomini e 200 mila unità abitative, attraverso crescita organica e acquisizioni per linee esterne”, spiega Giuliano Garesio, fondatore e Ceo di Estia, confermato alla guida della società. “Il mercato italiano è molto frammentato, con oltre 250 mila operatori, ed è quindi pronto per un consolidamento basato su un modello di servizio efficiente, trasparente e digitalizzato”.

Jorge Garcia, Ceo del Gruppo Portik, aggiunge: “Sin dal primo giorno, il nostro obiettivo in Portik è stato quello di costruire qualcosa di diverso — non solo crescere, ma creare valore reale per i residenti e i proprietari di casa. È la stessa ambizione che vediamo in Odevo. Sono incredibilmente orgoglioso del team di Portik. Questo traguardo è stato possibile solo grazie alla loro dedizione. Entrare a far parte di Odevo ci fornisce maggiori risorse per continuare a lavorare a stretto contatto con ogni comunità, offrendo soluzioni su misura che migliorino davvero la qualità della vita delle persone. È un passo che apre nuove opportunità, per i nostri team, i nostri clienti e per il futuro che stiamo costruendo insieme.”

Nel 2024, Portik ha aggiunto 18 mila nuovi condomini in Europa e America Latina, con 70 milioni di euro di fatturato, pari a una crescita del 50% rispetto all’anno precedente.

Portik opera sotto diversi marchi. Oltre a Estia in Italia, è presente in Spagna con INMHO, LDC Group in Portogallo e All In One in Messico, offrendo servizi a valore aggiunto tramite società attive in ambiti come tecnologia, costruzioni, servizi per edifici e assicurazioni. Attualmente Portik gestisce 415 mila unità abitative in Spagna, 150 mila in Portogallo, 35 mila in Italia e 20 mila in Messico. Il completamento della transazione è soggetto all’approvazione delle autorità competenti.