La rivoluzione gentile invade il mondo del lavoro

Roma, 26 maggio 2025 – E’ un concetto spesso avulso da tematiche lavorative, fiere, convegni, eppure è così importante e “umano”, così trasversale e indispensabile per avere delle buone e proficue relazioni lavorative e, in generale, sociali: parliamo della gentilezza. Il Salone della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà presso BolognaFiera dal 10 al 12 giugno 2025, vedrà proprio questo argomento come tema rivoluzionario, oltre a quello sui dispositivi di protezione individuali e sulla necessità sempre più urgente di investire in nuove tecnologie applicate alla sicurezza e alla prevenzione. Un filone di incontri offrirà ampio spazio alla discussione su leadership, approcci innovativi come il nudging e tecniche di feedback, coaching per la gestione dello stress.

La rivoluzione gentile di Guido Stratta “Molti mi chiedono: perché instaurare relazioni gentile, fare lo sforzo di superare la diffidenza delle persone? Io sottolineo sempre che intanto non si tratta di debolezza o di essere affettati. Non parlo di gentilezza interessata - sottolinea Stratta, manager di lungo corso nei settori delle risorse umane e delle energie rinnovabile del Gruppo Enel, oggi fondatore e presidente dell’Accademia della Gentilezza - ma di una gentilezza senza scopo, che però crea un’onda lunga il cui effetto si sente poi nel tempo. In fondo le persone non si ricordano ciò che dici, ma come le hai fatte sentire. A distanza di tempo, se pensano a qualcuno, ricordano la sensazione gradevole o sgradevole che ha significato per loro passare del tempo insieme. Anche le parole che pensiamo e che scegliamo, la cortesia e la relazione rilassata che instauriamo hanno nel tempo un effetto positivo. Sono come gocce di un mare di gentilezza – prosegue Stratta - che avrà quest’onda di positività che travolgerà il nostro vissuto, portandoci a creare relazioni positive, sane, fruttuose”. Dunque, un cambio di prospettiva del management aziendale attraverso tecniche e risultati della sua “Ri-evoluzione gentile” fondata sulla convinzione secondo la quale una leadership gentile e un diverso approccio portato avanti in tutti i ruoli e settori aziendali, ottenga risultati ampiamente più soddisfacenti, non solo in termini di relazioni umane ma anche di sicurezza e produzione, rispetto a una leadership standard. Stratta offre un cambiamento di prospettiva individuale e di atteggiamento che ribalta i paradigmi relazionali all’interno delle aziende e, più in generale, della società, proponendo di sostituire la persuasione e la condivisione all’aggressività e alla coercizione. L’incontro con Stratta l’11 giugno alle ore 11 L’incontro, “Leadership gentile per un ambiente di lavoro più sicuro e inclusivo”, avrà luogo l’11 giugno alle 11.00 presso la Wellbeing arena (pad 25), uno spazio che Ambiente Lavoro ha voluto dedicare al wellbeing corporate, ovvero quell’approccio strategico alla gestione delle risorse umane che mira a promuovere la salute e il benessere dei dipendenti all’interno di un’azienda. Curare il corporate wellbeing è funzionale a presidiare salute e sicurezza a 360 gradi, favorendo produttività e fidelizzazione dei talenti ma, soprattutto, valorizzando il benessere psico-fisico dei lavoratori.

Gli altri incontri in programma ad Ambiente Lavoro 2025 Il 10 giugno, alle 14 Ambiente Lavoro propone “Riprogrammare la sicurezza: nudging, decisioni umane, e intelligenza artificiale” (Sala Allegretto – Centro servizi blocco C, 1° piano), in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, nel quale il Prof. Marco De Angelis e il Prof. Luca Pietrantoni rifletteranno in maniera critica e operativa sull’applicazione del nudging alla promozione della sicurezza nei contesti organizzativi e nel quale dopo un confronto con i modelli classici del comportamento decisionale, verranno presentati i recenti sviluppi teorici e applicativi del nudging in diversi ambiti, inclusi i comportamenti Hse (sicuri, sostenibili e salutari) sul lavoro. Alle 16:30 il workshop dedicato alle aziende “Le qualità dei Leader di domani” (Sala Wagner – Centro servizi blocco C, 1° piano), organizzato dalla Fondazione Lhs e condotto da Davide Scotti, Head of Hseq Culture and Human Perfomance in Saipem, si focalizzerà sulle qualità e competenze fondamentali per chi ricopre posizioni direttive o manageriali e offrirà ai partecipanti spunti di riflessione sul ruolo e sulle responsabilità del leader nel plasmare un ambiente psicologicamente e fisicamente sicuro, fornendo strumenti pratici per scegliere di esercitare la propria safety leadership in maniera consapevole ed efficace. L’11 giugno invece, alle 13:45 la tavola rotonda “Safety Sensei - La Forza delle Parole: Strumenti di Comunicazione per una Sicurezza sul Lavoro Efficace” (Sala Martini – Pad. 26). Ne discuteranno Factanza Media, azienda che si occupa di divulgazione di tematiche molto varie in maniera fresca ed efficace sui social media e Maura Gangitano, saggista, filosofa e co-fondatrice di Tlon. In contemporanea con Ambiente Lavoro 2025, si svolgerà Waste Management Europe 2025 Exhibition and Conference, convention per il settore europeo della gestione dei rifiuti. Tutte le informazioni sulla prossima edizione di Ambiente Lavoro 2025 sono reperibili sul sito della manifestazione www.ambientelavoro.it e sui canali Linkedin, Instagram e Facebook. Per approfondimenti, sulla pagina dedicata alle Soft Skills: https://fiera.ambientelavoro.it/it/soft-skills/.