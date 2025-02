Genova Best in travel 2025: all’aeroporto nuovi gate e servizi per croceristi

Il taglio del nastro che porterà l’aeroporto di Genova ad aprire 3 nuovi gate è fissato per lunedì 17 marzo 2025, con la piena operatività da mercoledì 19 marzo. La notizia è stata ufficializzata durante il primo evento pubblico, a metà febbraio a palazzo Ducale, di Genova Best in Travel 2025, che vede il capoluogo ligure tra le 10 città mondiali da visitare nel corso dell’anno secondo l’autorevole rivista Lonely Planet. Un riconoscimento che non è solo un titolo ma che punta a sviluppare ulteriormente l’economia legata al turismo passando appunto dalla mobilità infrastrutturale. E l’aeroporto è un tassello importante. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di Genova come hub turistico internazionale grazie ad un piano di investimenti con fondi del Pnrr che riguarda i porti di Genova da 2,5 miliardi di euro, con 29 importanti progetti infrastrutturali atti a favorire l’intermodalità, la digitalizzazione e la sostenibilità. L’inaugurazione riguarda l’attuale ampliamento e la dotazione di 4 linee di macchinari di ultima generazione per la ‘lettura’ automatica dei bagagli 8e controlli di sicurezza) all’aeroporto Cristoforo Colombo che consentirà di ridurre considerevolmente le attese e dunque far crescere agevolmente i flussi. Subito dopo prenderà il via la riqualificazione dei 6 gate esistenti e la struttura attuale che risale al 1985 per portare la gestione totale a 10 (un nuovo accesso verrà garantito con la riorganizzazione degli spazi). Ma la carta più importante da giocare sarà il transito separato di persone e bagagli tra aeroporto e navi da crociera. E la creazione di un collegamento ‘diretto’ che dovrebbe consentire, in mezz’ora, di spostarsi tra stazione marittima e aerea, passando per quella ferroviaria. La scommessa, infatti, è di consentire ai passeggeri europei e, in particolare, oggi, a quelli tedeschi, di atterrare a Genova e imbarcarsi agevolmente sulle navi da crociera.

Aeroporto di Genova: i numeri

In alto il futuro rapido collegamento, a Genova, tra aeroporto e porto, tramite marciapiedi e treno. In basso i diversi 'trasferimenti' di bagagli e persone tra aereo e nave da crociera: il turista sarà libero dalle valigie

Attualmente l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha una media di 7/800 passeggeri medi al giorno (poco più di 1,3 milioni nel 2024, contro l’1,5 milioni raggiunti nel 2019, anno pre-Covid e che resta l’obiettivo per quest’anno), anche se l’incremento maggiore si registra, ovviamente, nel periodo estivo, trattandosi d una località di mare legata anche al mondo croceristico. La potenzialità è di crescere fino a 3 milioni di passeggeri l'anno e fino a 20 movimentazioni al giorno (10 atterraggi e 10 decolli). L’ampliamento riguarda una nuova area di 5.500 mq (+30%), con 800 mq di area commerciale e 200 mq di duty free store,. Un’area lounge di 200 mq, con tetto panoramico, sarà dedicata alla ristorazione. Ci saranno 22 nuovi banchi del check in, inclusi quelli per l’auto caricamento del bagaglio. Infine un’ampia hall con impianti innovativi per la sostenibilità ambientale grazie alle nuove tecnologie per l’illuminazione e la climatizzazione. Attualmente l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova lavora con 8 compagnie aeree su 23 rotte e mette in collegamento 12 nazioni eruopee. Tre le nuove rotte verso Budapest, Cracovia e Varsavia con Wizz Air; mentre verranno implementate le tratte nel periodo estivo.; 10 i voli charter con 6 compagnie.

Percorsi separati

I turisti scesi dall’aereo potranno raggiungere le navi senza ritirare le valigie, che troveranno nella propria cabina, grazie all’accordo tra gli operatori del settore. Il nuovo servizio bagagli del Colombo consentirà di ‘muovere’ fino a 1.200 bagagli all’ora. Le valigie verranno caricate su mezzi dedicati e portate fino alla nave. Il turista potrà invece usufruire di un’altra ‘rivoluzione’ legata al piano infrastrutturale che lega aeroporto, ferrovia e porto, e che dovrebbe consentire, entro il 2026, di percorrere in 6 minuti la distanza tra il Colombo e la vicina stazione ferroviaria tramite dei ‘marciapiedi mobili’ (passerelle lunghe circa 600 metri, sopraelevate e coperte), e da lì, prendere il treno che in 12 minuti conduce alla stazione di Genova Principe e, restando nel sottopassaggio, raggiungere la stazione marittima e mostrare la carta d’imbarco già ricevuta mentre era ancora in volo.