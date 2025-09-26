Generali e Natixis, trattative rinviate. Mps stringe sul cda di Mediobanca

di Antonio TroiseROMAVa in freezer, almeno per ora, l’alleanza fra Generali e Natixis per creare un gruppo di asset management con 1,9 miliardi di masse gestite e 4,1 miliardi di ricavi. È il primo effetto dei nuovi equilibri del gruppo triestino dopo la conquista di Mediobanca da parte di Mps. Ieri, nel primo Cda convocato a Siena dopo la conclusione dell’Opas, si è cominciato anche a ragionare sui nuovi vertici di Piazzetta Cuccia. Un tema all’ordine del giorno del Comitato nomine, impegnato con Korn Ferry nella selezione dei candidati, che passa anche dal confronto con i maggiori soci, a partire da Delfin e Caltagirone. Nel frattempo, si cerca di ricomporre le vecchie fratture che si erano aperte nel colosso triestino, anche alla luce delle mutate condizioni del capitale. Con l’86,3% di Piazzetta Cuccia nelle mani del Monte, infatti, passa a Siena anche il 13,1% di Generali che era in capo a Mediobanca.

Così, dopo una riunione del Cda del Leone, è stato reso noto che è stato modificato il memorandum of understanding siglato il 21 gennaio scorso dall’amministratore delegato Philippe Donnet con la francese Bpce per l’alleanza con Natixis. La modifica stabilisce che "la conclusione di un accordo definitivo relativo all’operazione sarà comunque soggetta alla preventiva approvazione degli organi competenti di ciascuna delle parti".

Oltre al rinvio del termine delle negoziazioni, Generali e Bpce hanno ufficialmente cancellato i 50 milioni di penale inizialmente previsti in caso di ritiro di una delle due parti dal deal. L’alleanza con Natixis, del resto, era stata sempre osteggiata dai nuovi soci forti di Generali e non accolta favorevolmente dal governo. Il Leone, intanto, ha collocato il suo primo bond perpetuo Restricted Tier 1 da 500 milioni, dopo aver raccolto ordini per 4,6 miliardi. Sul fronte senese, restano in secondo piano i temi del possibile delisting di Mediobanca, con il flottante ridotto al 14%, e dell’eventuale fusione. Per quanto riguarda i nuovi vertici di Mediobanca, la ricerca si concentra su top manager italiani. Il nome del prossimo amministratore delegato andrà inserito nella lista che deve essere pronta entro 8 giorni, in tempo per l’assemblea del 28. Il 9 ottobre, invece, l’ad di Mps, Luigi Lovaglio, sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare sul sistema bancario.