Generali brinda ai conti a Milano: utile sale a 2,3 miliardi

Anche Generali festeggia un’ottima semestrale. Il gruppo assicurativo guidato da Philippe Donnet ha messo a segno un utile netto normalizzato di oltre 2,3 miliardi, dai quasi 1,5 miliardi di un anno prima, e un utile netto di oltre 2,2 miliardi dai precedenti 864 milioni. Buone notizie pure per i soci cui potrebbero andare circa 500 milioni. Di sicuro il Leone di Trieste prevede di distribuire agli azionisti dividendi totali tra 5,2 e 5,6 miliardi nel periodo 2022-2024. "Pagheremo dividendi in crescita nei prossimi due anni – ha affermato Donnet – Questo è il nostro impegno di base. Se possiamo fare di più, faremo di più". Il ceo del Leone ha chiarito che "nell’ambito dell’attuale piano restano a disposizione di Generali circa 500 milioni per eventuale e ulteriore M&A" e che "se non utilizzati verranno restituiti, alla fine del business plan, agli azionisti".

Il manager ha spiegato poi che sono state impegnate "buona parte delle risorse di cassa dedicate all’M&A nel piano. Liberty è stata pagata 2,3 miliardi, altri 500 milioni sono stati già impegnati per Cattolica e per l’acquisizione del controllo delle joint venture in India: restano 200 milioni a disposizione, a cui vanno aggiunti 300 milioni di eccesso di capitale in Liberty Seguros, dunque complessivamente 500 milioni". Il ceo francese non ha dubbi sul fatto che Generali verrà rafforzata "dalle recenti acquisizioni di Liberty Seguros e Conning, che consentiranno il consolidamento della nostra leadership assicurativa in Europa e l’espansione della nostra piattaforma di asset management a livello globale".

La performance del semestre, spiega la nota che accompagna i conti, è stata realizzata grazie al miglioramento del risultato operativo, all’utile non ricorrente relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese (193 milioni al netto delle imposte) e all’impatto di 97 milioni di svalutazioni su strumenti a reddito fisso russi. Scendendo nel dettaglio, il risultato operativo del gruppo sale a 3,7 miliardi (+28%): in particolare, il risultato operativo del segmento Danni arriva a 1,85 miliardi (+85,7%) mentre quello del Vita cala a 1,81 miliardi (-3,5%). Segno più per il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management – a 498 milioni (+1,3%), grazie all’importante contributo di Banca Generali – e segno meno invece per il segmento Holding a -125 milioni, comunque in miglioramento dai -149 milioni del primo semestre 2022.

In prospettiva, il gruppo conferma "il proprio impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione in modo da raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell’utile per azione compreso tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024".

Elena Comelli