Gas, oggi stop al mercato tutelato. Ma le offerte del mercato libero non convincono i consumatori

Roma, 10 gennaio 2024 – Da oggi stop al mercato tutelato del gas. Sei milioni di famiglie italiane non vulnerabili sono obbligate a scegliere una delle offerte sul mercato libero (anche del proprio fornitore). Possono anche non fare niente, ma in questo caso sarà loro applicata dallo stesso venditore un'offerta placet per 12 mesi, con condizioni economiche e contrattuali ancora definite da Arera, ma con la componente fissa annua stabilita dalla società che eroga il servizio.

Gas, stop al mercato tutelato

Cosa succede ora

Chi non è cliente vulnerabile ha tre opzioni:

può scegliere l’offerta del mercato libero proposta dal venditore nella lettera che ha ricevuto

proposta dal venditore nella lettera che ha ricevuto scegliere un’offerta sul mercato libero

oppure non fare niente e in questo caso passerà automaticamente all'offerta placet in deroga con lo stesso venditore.

Per consentire una migliore comparazione tra le condizioni economiche che verranno applicate e quelle disponibili sul mercato, Arera ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei codici offerta relativi alle offerte placet dedicate, segnalate dai venditori. Inserendo il codice offerta su ilportaleofferte.it si potranno così confrontare le ipotesi di spesa annuale di ciascuna possibile alternativa, sia nel mercato libero che con le placet dedicate.

Chi sono i clienti vulnerabili

Possono restare sul mercato tutelato i cosiddetti utenti vulnerabili, ovvero chi ha compiuto 75 anni o i disabili o chi percepisce il bonus sociale o, ancora, se l'utenza è in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Adoc: “Da oggi bollette più salate”

Con la fine del mercato tutelato, le associazioni dei consumatori si attendono rincari sulle bollette. Secondo Adoc, confrontando le offerte sul portale di Arera, su oltre 500 solo due sono economicamente più vantaggiose rispetto al mercato tutelato. A questo si aggiunge anche la questione delle penali per il recesso anticipato. La delibera Arera del 6 giugno 2023, ricorda l’Adoc, ha dato la possibilità alle società di fornitura di energia elettrica di applicare nei nuovi contratti stipulati dal 1° gennaio 2024 gli oneri di recesso, in caso di cambio del fornitore. Ciò si traduce in un ulteriore rischio di costi extra che si caricano sulle spalle dei consumatori. Ha fatto i conti anche Codacons, secondo cui se si scelgono le migliori offerte a prezzo fisso sul mercato libero si spendono mediamente 242 euro in più l’anno, mentre quelle a prezzo variabile consentono un risparmio minimo di 43 euro l’anno.