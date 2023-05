Gas, scorte al 65% per 11 miliardi di metri cubi

Attualmente Snam dispone di riserve di gas "per oltre 11 miliardi di metri cubi, pari a circa il 65% della capacità disponibile". Lo ha affermato l’ad Stefano Venier ieri in assemblea, sottolineando che "sono un ottimo punto di partenza per la stagione delle immissioni iniziata lo scorso 1 aprile, non solo per i volumi, ma anche per le attese sull’evoluzione dei prezzi del gas". Venier ha ricordato che allo scorso febbraio le scorte di gas erano al 60%, contro il 45% dell’analogo periodo del 2022 e una media degli ultimi 5 anni di circa il 40%. I soci hanno approvato il bilancio con un utile di 696,9 milioni, la distribuzione di un dividendo di 27,51 centesimi e l’acquisto di azioni proprie. Confermate le quote di Cdp Reti al 31,35%, Minozzi al 7,46% e Lazard al 4,9%, mentre è scesa sotto il 3% la quota di BlackRock.