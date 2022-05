Gas, media: Russia minaccia stop gas a Finlandia da domani

Roma, 12 maggio 2022 - La Finlandia esplicita la volontà di aderire alla Nato e la Russia prepara la rappresaglia. L'arma usata da Putin per intimidire Helsinki è quella del gas. Secondo quanto riporta il giornale finlandese Iltalehti i principali leader politici della Finlandia sono stati informati che a partire da domani Mosca potrebbe tagliare le forniture.

E' l'ennesimo atto della guerra del gas che Putin ha voluto intraprendere con l'Europa, dopo l'interruzione dei flussi a Polonia e Bulgaria, e - annuncio di oggi - lo stop al gasdotto chiave polacco da cui transitano i rifornimenti per gli altri stati Ue. Finora il Cremlino ha reagito alle sanzioni contro Mosca. Ora l'obiettivo è contrastare l'estensione della Nato ad Est. Non sono la Finlandia, anche la Svezia si avvia infatti a intraprendere il percorso al Patto atlantico.

Dure le parole del ministro degli Esteri russo all'annuncio di Helsinki, che stamani ha rotto gli indugi sulla richiesta di adesione alla Nato. "Persuadendo la Finlandia" ad aderire all'Alleanza, la Nato "punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia". Da parte sua la Finlandia "dovrebbe rendersi conto delle sue responsabilità e delle conseguenze di un possibile ingresso nella Nato".

La guerra russa del gas

Già lo scorso 26 aprile Mosca aveva bloccato l'export a Polonia e Bulgaria perché contrarie al pagamento del metano in rubli. Oggi Gazprom, il colosso di estrazione e distribuzione di gas controllato dal governo della Federazione russa, ha comunicato che il transito di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina diminuirà oggi di quasi un terzo rispetto a ieri. D'ora in poi dalla stazione di Soudja dovrebbero transitare 50,6 milioni di metri cubi di gas, rispetto ai 72 milioni del giorno precedente, secondo Gazprom, citata dalle agenzie russe. Non lo Gazprom ha deciso lo stop allo Yamal-Europe, il gasdotto polacco che trasporta circa 33 miliardi di metri cubi di gas (un sesto delle esportazioni russe all'Europa) dai giacimenti nella penisola russa di Yamal e nella Siberia occidentale attraverso la Bielorussia e la Polonia fino alla Germania. Ieri la Russia aveva annunciato sanzioni nei confronti di più di 30 società energetiche, tra cui la polacca EuRoPol GAZ, proprietaria della parte polacca del gasdotto Yamal-Europe, come ritorsione alle misure adottate dalle nazioni occidentali.