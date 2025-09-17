Gas Plus cresce: ricavi +30% e utile netto a 10,2 milioni nel primo semestre

Milano, 17 settembre 2025 – Gas Plus ha archiviato il primo semestre con ricavi in crescita di oltre il 30% a 86,7 milioni rispetto ai 65,7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. In questo ambito, la vendita di Gas e di petrolio provenienti dai giacimenti del Gruppo ha determinato ricavi rispettivamente per 46,3 milioni (da 30,4 milioni) e per 2,8 milioni (da 3,4 milioni), mentre quella a clienti finali ricavi per 25,4 milioni (da 21,9 milioni).

I costi operativi sono aumentati del 29% a 53,9 milioni. L’Ebitda ha registrato un significativo aumento e ha raggiunto i 32,8 milioni dai 23,9 milioni del 2024. L’Ebit si è attestato in crescita a 18,6 milioni dai 13,2 milioni del 2024.

Il semestre si è chiuso con un utile netto di 10,2 milioni rispetto a 5,3 milioni dello scorso anno. L’indebitamento finanziario netto si è ridotto rispetto a 19,3 milioni contro 23,8 milioni di fine 2024.

Alla luce dei risultati, il management conferma “risultati economici per l’anno 2025 in forte crescita (sia a livello di Ebitda sia a livello di Utile netto)”, si legge in una nota. L’indebitamento netto, nonostante i nuovi investimenti e salvo operazioni straordinarie, è previsto in linea con i livelli di fine 2024.

“Con lo scorso mese di giugno Longanesi ha iniziato a dimostrare le sue potenzialità produttive e guardiamo con fiducia alla sua progressiva messa a regime che, come ordini di grandezza, dovrebbe consentirci in un biennio prima di raddoppiare e poi di più che triplicare le nostre produzioni di Gas in Italia”, ha commentato l’ad Davide Usberti, riferendosi all’entrata in regime della Concessione Longanesi, la cui produzione di Gas per la quota Gas Plus è di oltre 500mila standard metri cubi giorno con il mese di giugno.