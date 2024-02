Eni (in foto l’ad Claudio Descalzi) avvia l’esportazione di gas naturale liquefatto (gnl) dai suoi giacimenti in Congo. Il primo carico è in corso e la nave gasiera salperà per il terminale di rigassificazione di Piombino nei prossimi giorni. Con questa operazione, la Repubblica del Congo entra nel gruppo dei Paesi esportatori di gnl.