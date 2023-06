Gas, l’authority gela i consumatori La bolletta scende solo dello 0,2%

di Achille Perego

Scende il prezzo del gas ma non la bolletta. Dopo il maxi rincaro di aprile (+22,4%), la buona notizia è che a maggio, secondo la rilevazione mensile dell’Arera, l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, le tariffe del gas per chi ha un contratto di maggior tutela, sono rimaste stabili con un lieve ribasso dello 0,2%. La cattiva notizia, come denunciano le associazioni dei consumatori, è che se il governo, con il decreto bollette, non avesse ridotto gli sconti sugli oneri di sistema, previsti fino a marzo, le bollette sarebbero scese del 13,2%.

Le stime degli esperti indicavano un calo delle bollette del gas attorno al 10-11%, in virtù della netta riduzione del prezzo medio all’ingrosso nello scorso mese. Tuttavia, la diminuzione delle quotazioni sotto i 25 euro a MWh del gas sul mercato europeo (ieri risalite attorno a quota 28, comunque distante dai livelli di qualche mese fa), è stata compensata dal graduale azzeramento della componente di sconto UG2 (voce legata alla commercializzazione del gas), utilizzata nell’ultimo anno per compensare gli aumenti dei prezzi della materia prima. Per il mese di maggio, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso inferiore rispetto a quella di aprile, il prezzo della sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è stato pari a 34,06 euro a MWh.

La tariffa per la materia prima in bolletta è stata quindi aggiornata a 0,364547 euro a metro cubo ma il calo della spesa per il gas naturale (-13,2%) è stato controbilanciato dall’aumento degli oneri generali per la parte legata all’UG2 (+13%). Invariata invece la tariffa collegata alla spesa per il trasporto e la misura. Si arriva così, spiega l’Arera, al meno 0,2% finale che fa sì che la spesa per il gas per la famiglia tipo che in dodici mesi consuma 1400 metri cubi, nell’anno scorrevole (giugno 2022-maggio 2023) è di 1514 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -6,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Nel comunicare l’aggiornamento delle tariffe, l’Autorità presieduta da Stefano Besseghini, ricorda che il decreto bollette per il secondo trimestre 2023 ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% per il gas e l’azzeramento dei restanti oneri generali di sistema mentre le aliquote negative della componente tariffaria UG2, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno, sono state gradualmente ridotte e con questo aggiornamento azzerate.

L’invarianza della bolletta del gas, dopo il forte rincaro di aprile, ha provocato la reazione negativa dei consumatori mentre per Coldiretti si tratta comunque di "un segnale importante per famiglie e imprese". Per il Codacons il meno 0,2% di maggio equivale a un "risparmio irrisorio pari a 2,5 euro l’anno, nonostante il forte calo delle quotazioni". E quindi "dopo due anni di caro-energia, il governo avrebbe fatto meglio a prolungare per tutto il 2023 gli sconti in bolletta". Di "cambiamento di rotta positivo" ma di calo insufficiente in bolletta parla Federconsumatori che chiede al governo un’ulteriore proroga del mercato tutelato al 2024 mentre per l’Unc la riduzione degli sconti è stata una "scelta scellerata" in tempo di caro-inflazione, considerando che l’eliminazione dell’ultimo 35% di sconto sull’UG2 ha comportato un aggravio di 166 euro all’anno che sommati ai 309 scattati ad aprile fanno 475 euro di minori risparmi in bolletta.