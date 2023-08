Gas, cala ancora la bolletta a Roma: a luglio -2,1% - Bolletta più leggera per famiglie a Roma

Bolletta del gas più leggera a luglio per la famiglia tipo sul mercato tutelato, che cioè consuma in media 1.400 metri cubi all’anno: la tariffa, fa sapere l’Arera, segna un -2,1% rispetto a giugno. Merito della riduzione del costo gas naturale a 31,41 euro a megawattora. Da agosto 2022 a luglio 2023, quello che l’Autorità indica come ‘anno scorrevole’, la spesa si riduce del 10,7% a 1.484 euro circa a nucleo familiare, al lordo delle imposte, rispetto ai 12 mesi compresi fra agosto 2021 e luglio 2022. Ovviamente "è una buona notizia", ma "gli effetti sulle tasche delle famiglie saranno minimi", sottolinea Assoutenti. Anche per l’Unione nazionale consumatori si tratta di "un ribasso col contagocce", mentre si sperava "in una drastica riduzione" grazie al fatto che "la stagione termica terminata e i caloriferi sono spenti in tutta Italia oltre al fatto che gli stoccaggi di gas sono pieni già all’87% della loro capacità".

Anche per i consumi di luglio, ricorda l’Autorità, per il gas è confermata la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema. La riduzione della tariffa viene applicata ai clienti ancora in tutela – poco più di 6 milioni quelli domestici, circa il 30% del totale di oltre 20 milioni – con l’aggiornamento mensile da parte dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) sulla base della media del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead).